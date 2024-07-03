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KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ SON DAKİKA | Yüzde 25 sınırı kalktı! İşte enflasyona göre kira zammı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yılın altıncı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kira artış oranları en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Bu ay itibarıyla, 2 yıldır uygulanan yüzde 25 zam sınırı kaldırılırken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) güncellenmesiyle birlikte kira zamları da yeniden hesaplandı. Arama motorlarında araştırılan Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:04
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KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ SON DAKİKA | Yüzde 25 sınırı kalktı! İşte enflasyona göre kira zammı hesaplama

KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ SON DAKİKA | Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Temmuz ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2024 Temmuz ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre 2024 yılı Haziran ayında, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 olarak gerçekleşti.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erdi. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kira artışlarında TÜFE verisi esas alınacaktır.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

  • Siz de mevcut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 3.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Nisan ayı kira artış tutarı: 750 TL
  • Nisanayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Nisan ayı kira artış tutarı: 1.250 TL
  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 6.250 TL

Örnek konut kirası: 7.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Nisan ayı kira artış tutarı: 1.750 TL
  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 8.750 TL

Örnek konut kirası: 10.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Nisan ayı kira artış tutarı: 2.500 TL
  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 12.500 TL

Örnek konut kirası: 12.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Nisan ayı kira artış tutarı: 3.000 TL
  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 15.000 TL

Örnek konut kirası: 13.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Nisan ayı kira artış tutarı: 3.250 TL
  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 16.250 TL

Örnek konut kirası: 14.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Nisan ayı kira artış tutarı: 3.500 TL
  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 17.500 TL

Örnek konut kirası: 15.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Nisan ayı kira artış tutarı: 3.750 TL
  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 18.750 TL

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