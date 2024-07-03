HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR 2024 TEMMUZ? | Hemşire, başhemşire güncel zamlı maaşı

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? | TÜİK'in 2024 Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine bu yıl yapılacak zam oranları netlik kazandı. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken hemşire maaşları da güncellendi. Peki hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Temmuz zammı güncel zamlı hemşire maaşı haberimizde...

HEMŞİRE GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinde, aylık enflasyonun %1,64 yıllık enflasyonun ise yüzde 71,60 olduğunu duyurdu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 24,73 ve Memur ve Memur Emeklisi için yüzde 19,31olarak hesaplandı.

Hemşire (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 40.179,00

Yüzde 19.31 zamlı: 47.937,56

Emekli Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 19.31 zamlı: 26.371,08

2024 ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı hemşire maaşlarının Temmuz ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.