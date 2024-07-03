EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Evde Bakım Maaşı güncel, zamlı

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU? | Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım maaşı alan vatandaşların alacağı yeni maaş belli oldu. Memur maaşlarına endeksli olan evde bakım aylığı, Temmuz ayı itibarıyla vatandaşlara ara zamlı olarak yatırılacak. Peki evde bakım aylığı ne kadar oldu? İşte 2024 Temmuz zammı, güncel, zamlı evde bakım maaşı...

2024 GÜNCEL, ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Mevcut evde bakım maaşı: 7608, 77 TL

Yüzde 24,73 zamlı evde bakım maaşı: 9.490,41 TL

EVDE BAKIM AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılının Ocak ayında yapılan zamla birlikte yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

ZAMLI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılmaktadır. Bu nedenle ara zamlı evde bakım aylığının Temmuz ayının 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.