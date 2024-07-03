Haberler Haberler EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Evde Bakım Maaşı güncel, zamlı

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Evde Bakım Maaşı güncel, zamlı

TÜİK'in Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece memurlara ve memur maaşına endeksli engelli aylığı da güncellendi. Peki, evde bakım aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı, güncel, zamlı evde bakım maaşı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Evde Bakım Maaşı güncel, zamlı

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU? | Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım maaşı alan vatandaşların alacağı yeni maaş belli oldu. Memur maaşlarına endeksli olan evde bakım aylığı, Temmuz ayı itibarıyla vatandaşlara ara zamlı olarak yatırılacak. Peki evde bakım aylığı ne kadar oldu? İşte 2024 Temmuz zammı, güncel, zamlı evde bakım maaşı...

2024 GÜNCEL, ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Mevcut evde bakım maaşı: 7608, 77 TL

Yüzde 24,73 zamlı evde bakım maaşı: 9.490,41 TL

EVDE BAKIM AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılının Ocak ayında yapılan zamla birlikte yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

ZAMLI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılmaktadır. Bu nedenle ara zamlı evde bakım aylığının Temmuz ayının 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı...
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
Afrodit Banu Alkan büyük aşkı Kemal Yıldız’la evlenmişti! Aşk yuvası büyüledi!
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
Arda Güler tarihe geçti...
"Takımın kaskosu gibiydiler"
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hemşire maaşı ne kadar 2024 Temmuz? | Hemşire, başhemşire güncel zamlı maaşı
Engelli aylığı ne kadar oldu? | 2024 Temmuz zamlı güncel engelli maaşı
Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
Bekçi maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
Doktor maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı... Galatasaray'a Fransız dinamo! Yönetim temaslara başladı... 10:37
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 10:24
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı 09:57
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:59
Abdülkerim Bardakcı iş başında Abdülkerim Bardakcı iş başında 01:34
Kaptan Kaan geçit vermedi Kaptan Kaan geçit vermedi 01:32
Daha Eski
Arda Güler tarihe geçti... Arda Güler tarihe geçti... 01:31
İki eksikle son 8’deyiz İki eksikle son 8’deyiz 01:30
Türk yüreğiyle oynuyoruz Türk yüreğiyle oynuyoruz 01:29
Demir adam Demir adam 01:28
Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif 01:18
F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu 01:13