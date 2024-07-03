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DUL, YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Dul, yetim maaşı güncel, zamlı

TÜİK'in Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece memurlara ve memur maaşına endeksli dul ve yetim maaşları da güncellendi. Peki, dul, yetim aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı, güncel, zamlı dul, yetim maaşı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:28
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DUL, YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Dul, yetim maaşı güncel, zamlı

DUL, YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU? | Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dul ve yetim aylığı alan vatandaşların alacağı yeni maaş belli oldu. Memur maaşlarına endeksli olan dul ve yetim aylığı, Temmuz ayı itibarıyla vatandaşlara ara zamlı olarak yatırılacak. Peki duli yetim aylığı ne kadar oldu? İşte 2024 Temmuz zammı, güncel, zamlı dul ve yetim maaşı...

2024 GÜNCEL, ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinde, aylık enflasyonun %1,64 yıllık enflasyonun ise yüzde 71,60 olduğunu duyurdu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 24,73 ve Memur ve Memur Emeklisi için yüzde 19,31olarak hesaplandı.

Yüzde 25 hisse: 2.500 TL

Zamlı maaş: 3.118,25 TL

Yüzde 50 hisse: 5.000 TL

Zamlı maaş: 6.236,5 TL

Yüzde 75 hisse: 7.500 TL

Zamlı maaş: 9.354,75 TL

DUL, YETİM AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılının Ocak ayında yapılan zamla birlikte yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.500 TL, yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL, yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak. Bu sayılar, belirtilen oranlarda yapılan zamların ardından elde edilecek yeni ödeme miktarlarını yansıtmaktadır.

ZAMLI DUL, YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli aylıkları her ayın 15înden itibaren hesaplara yatırılmaktadır. Bu nedenle ara zamlı dul ve yetim aylığının Temmuz ayının 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

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