Haberler Haberler Bugün kimin maçı var? | Bugün maç var mı, neden yok? - TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ 2024

Bugün kimin maçı var? | Bugün maç var mı, neden yok? - TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ 2024

Euro 2024 maratonu tüm hızıyla devam ederken takımların karşılaşmaları ise TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda hemen hemen her gün eleme maçları oynandı. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün maç var mı, neden yok? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 19:21 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 19:26
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Bugün kimin maçı var? | Bugün maç var mı, neden yok? - TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ 2024

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? | TRT 1 ekranlarındna canlı yayınlanan Euro 2024 maçları ilgiyle takip ediliyor. Eleme karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar "Bugün kimin maçı var?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Bugün maç var mı, neden yok? İşte yanıtı...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynandı. Final karşılaşmaları için ise tarihler şu şekilde belirlendi:

Çeyrek Final 5-6 Temmuz,

Yarı Final 9-10 Temmuz

Final maçı 14 Temmuzda oynanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (3 TEMMUZ)

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Deliler Fatih'in Fermanı
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