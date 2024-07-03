Bugün kimin maçı var? | Bugün maç var mı, neden yok? - TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ 2024

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? | TRT 1 ekranlarındna canlı yayınlanan Euro 2024 maçları ilgiyle takip ediliyor. Eleme karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar "Bugün kimin maçı var?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Bugün maç var mı, neden yok? İşte yanıtı...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynandı. Final karşılaşmaları için ise tarihler şu şekilde belirlendi:

Çeyrek Final 5-6 Temmuz,

Yarı Final 9-10 Temmuz

Final maçı 14 Temmuzda oynanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (3 TEMMUZ)