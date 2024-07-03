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Black Panther (Kara Panter) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Black Panther hangi yıl çekildi?

Aksiyon ve bilim kurgu filmi tutkunları Black Panther filmi ile ilgili arama motorlarında araştırma yapıyor. Kara Panter ismiyle de bilinen film oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor. Peki, Black Panther (Kara Panter) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Black Panther hangi yıl çekildi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 21:12 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 17:23
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Black Panther (Kara Panter) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Black Panther hangi yıl çekildi?

Orijinal ismi Black Panther olan Kara Panter filmi 2018 yılında vizyona girdi. Aksiyon ve bilim kurgu türlerini bir arada barındıran filmin yönetmen koltuğunda ise Ryan Coogler oturuyor. Black Panther (Kara Panter) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Black Panther hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları haberimizde...

BLACK PANTHER FİLMİ KONUSU NEDİR, HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

16 Şubat 2018 tarihinde vizyona giren filmin konusu ise şu şekilde:

Babasının ölümünün ardından tahta sahip çıkmak isteyen prens T'Challa, teknolojik açıdan oldukça gelişmiş olan ülkesi Wakanda'ya geri döner. Döndüğünde ihanet ve tehlikeyle burun buruna gelen genç kral, iç karışıklık çıkmadan ülkesini korumak ve düşmanlarını yenmek üzere harekete geçer.

BLACK PANTHER OYUNCULARI

  • Chadwick Boseman
  • Michael B. Jordan
  • Lupita Nyong'o
  • Danai Gurira
  • Martin Freeman
  • Daniel Kaluuya
  • Angela Bassett
  • Forest Whitaker
  • Andy Serkis
  • Dorothy Steel
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