BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Lise, üniversite mezunu bekçi güncel zamlı maaşı

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU? | TÜİK'in 2024 Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine bu yıl yapılacak zam oranları netlik kazandı. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken bekçi maaşları da güncellendi. Peki bekçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Temmuz zammı güncel zamlı bekçi maaşı haberimizde...

BEKÇİ GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinde, aylık enflasyonun %1,64 yıllık enflasyonun ise yüzde 71,60 olduğunu duyurdu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 24,73 ve Memur ve Memur Emeklisi için yüzde 19,31olarak hesaplandı.

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

En yüksek maaş: 52.000 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54

Mevcut kadrolu bekçilerin en yüksek maaşı: 41.300 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

2024 ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı bekçi maaşlarının Temmuz ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.