BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU? | 2024 bedelli askerlik temmuz ara zammı

Bedelli askerlik ücreti her yıl enflasyon farkına göre güncelleniyor. Bedelli askerlik yapacak olan yükümlüler ödemeleri peşin olarak bankalara yatırırken Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte bedelli askerlik ücreti güncellendi. Peki bedelli askerlik ne kadar oldu? - 2024 bedelli askerlik temmuz ara zammı kaç TL?

2024 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik yapacak kişiler için 2024 yılının Ocak ayında, bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 lira olmuştu. 2024 yılı Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte belirlenecek olan bedelli askerlik yeni tutarı ise henüz açıklanmadı. Bu yıl uygulanacak olan ücret tarifesinin önümüzdeki günlerde MSB tarafından duyurulması bekleniyor. Bedelli askerlik ücreti zam oranı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.