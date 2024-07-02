LAVAŞLI TAVUK SARMA TARİFİ | Lavaşlı tavuk sarma nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

LAVAŞLI TAVUK SARMA TARİFİ | Sofralarda hem göze hem de damağa hitap eden lavaşlı tavuk sarma, hem pratik hem de lezzetli olması sebebiyle sıklıkla tercih edilir. Yanında servis edilecek çeşitli mezeler ve salatalarla, lavaşlı tavuk sarma hem günlük sofralarda hem de özel davetlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Peki lavaşlı tavuk sarma nasıl yapılır? İşte lavaşlı tavuk sarma tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

LAVAŞLI TAVUK SARMA NASIL YAPILIR?

Lavaşlı tavuk sarma malzemeleri

2 adet tavuk göğsü

4 adet lavaş ekmeği

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Yarım limonun suyu

Marul yaprakları

Domates dilimleri

Sos olarak; ketçap, mayonez veya yoğurtlu sos

Lavaşlı tavuk sarma yapılışı

Tavuk göğsünü ince dilimler halinde doğrayın. Yoğurt, zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve limon suyunu karıştırarak marinasyon sosunu hazırlayın. Tavuk dilimlerini bu sosta en az 1 saat bekletin.

Kırmızı ve yeşil biberi, soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Bir tavada az miktar zeytinyağı ile sebzeleri soteleyin.

Marine edilen tavukları tavada kızarana kadar pişirin.

Lavaş ekmeklerini tezgaha serin. İçine marul yapraklarını, pişirdiğiniz tavuk dilimlerini ve sotelenmiş sebzeleri yerleştirin. Dilerseniz domates dilimleri ve sos ekleyebilirsiniz.

Lavaşı dikkatlice sarın ve ortadan ikiye keserek servis edin.

Lavaşlı tavuk sarma püf noktaları