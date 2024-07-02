EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? | 2024 Temmuz ara zammı! Kalem kalem en düşük maaş hesaplaması

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI | Memur ve memur emeklileri, Temmuz ara zammı için nefesini tuttu. Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı konusunda açıklamalar devam ederken TÜİK'in Haziran ayı verilerini açıklamasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farklı belli olacak. Peki en düşük memur, emekli maaşı ne kadar olacak? 2024 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem en düşük maaş hesaplaması...

2024 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan memur emeklileri, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

KALEM KALEM EN DÜŞÜK MAAŞ HESAPLAMASI

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

Not: Hesaplamalar, aile yardımı (eş ve 2 çocuk) dahil edilerek yapılmıştır.

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 49.867,00

Yüzde 20.06 zamlı: 59.870,32

Memur (Üni. mez) 9/13

Mevcut maaş: 34.235,00

Yüzde 20.06 zamlı: 41.102,54

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 44.085,00

Yüzde 20.06 zamlı: 52.928,45

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 39.781,00

Yüzde 20.06 zamlı: 47.761,07

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 48.920,00

Yüzde 20.06 zamlı: 58.733,35

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 44.292,00

Yüzde 20.06 zamlı: 53.176,98

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 82.026,00

Yüzde 20.06 zamlı: 98.480,42

Hemşire (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 40.179,00

Yüzde 20.06 zamlı: 48.238,91

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 50.869,00

Yüzde 20.06 zamlı: 61.073,32

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 35.490,00

Yüzde 20.06 zamlı: 42.609,29

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 72.422,00

Yüzde 20.06 zamlı: 86.949,85

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 48.003,00

Yüzde 20.06 zamlı: 57.632,40

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 41.582,00

Yüzde 20.06 zamlı: 49.923,35

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 47.823,00

Yüzde 20.06 zamlı: 57.416,29

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 53.597,54

Yüzde 20.06 zamlı: 64.349,21

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 47.437,25

Yüzde 20.06 zamlı: 56.953,16

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 18.003,28

Yüzde 20.06 zamlı: 21.614,74

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 31.150,34

Yüzde 20.06 zamlı: 37.399,10

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 22.669,21

Yüzde 20.06 zamlı: 27.216,65

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 22.290,49

Yüzde 20.06 zamlı: 26.761,96

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 15.869,01

Yüzde 20.06 zamlı: 19.052,33

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 38.665,08

Yüzde 20.06 zamlı: 46.421,30

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 42.312,38

Yüzde 20.06 zamlı: 50.800,24

İmam-hatip

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.06 zamlı: 26.537,98