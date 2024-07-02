Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 2 TEMMUZ | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 2 TEMMUZ | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 2 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 08:46
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BİM AKTÜEL KATALOG 2 TEMMUZ | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 2 TEMMUZ | Bu Salı BİM'de yoğurttan peynire, dondurulmuş ürünlerden makarna sosuna, bebek bezinden çocuk ojesine onlarca ürün raflardaki yerini alıyor. İşte Bim'in 2 Temmuz Salı tarihli aktüel ürünler kataloğu...

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 259 TL

Islak Havlu Komili 3x60'lı: 38,50 TL

Oral-B Şarjlı Diş Fırçası: 649 TL

Köpük Ocak Fırın Temizleyici Güldal 500 ml: 32,50 TL

Köpük Çamaşır Suyu Güldal 750 ml: 29 TL

Duş Jeli Dushy 1000 ml: 57,50 TL

Kireç ve Pas Çözücü Porçöz 2 L: 72,50 TL

Doypack Yumuşatıcı Bulut 1200 ml: 57 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri Güneşoğlu 1000 g: 199 TL

%3 Yağlı Yoğurt İçim 3 kg: 109 TL

Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg: 149 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri Teksüt 1000 g: 224 TL

Kaymaklı Lor Altınkılıç 400 g: 47,50 TL

Ayran Torku 1 L: 28,75 TL

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