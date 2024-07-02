BİM AKTÜEL KATALOG 2 TEMMUZ | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 2 TEMMUZ | Bu Salı BİM'de yoğurttan peynire, dondurulmuş ürünlerden makarna sosuna, bebek bezinden çocuk ojesine onlarca ürün raflardaki yerini alıyor. İşte Bim'in 2 Temmuz Salı tarihli aktüel ürünler kataloğu...
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 259 TL
Islak Havlu Komili 3x60'lı: 38,50 TL
Oral-B Şarjlı Diş Fırçası: 649 TL
Köpük Ocak Fırın Temizleyici Güldal 500 ml: 32,50 TL
Köpük Çamaşır Suyu Güldal 750 ml: 29 TL
Duş Jeli Dushy 1000 ml: 57,50 TL
Kireç ve Pas Çözücü Porçöz 2 L: 72,50 TL
Doypack Yumuşatıcı Bulut 1200 ml: 57 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri Güneşoğlu 1000 g: 199 TL
%3 Yağlı Yoğurt İçim 3 kg: 109 TL
Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg: 149 TL
Tam Yağlı Kaşar Peyniri Teksüt 1000 g: 224 TL
Kaymaklı Lor Altınkılıç 400 g: 47,50 TL
Ayran Torku 1 L: 28,75 TL