15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? | 15 Temmuz 2024 Pazartesi resmi tatil mi, yarım gün mü?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? | 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bu tarihin resmi tatil kabul edilip edilmediği ile ilgili araştırmalar yapılıyor. 15 Temmuz 2024 Pazartesi resmi tatil mi, yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

15 Temmuz 2024 Pazartesi Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı dolaysıyla resmi tatildir.

15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İlgili kanun maddesi ise şu şekilde:

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."