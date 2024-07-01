Haberler Haberler ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 Memur ve emekli ara zammı belli oluyor

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 Memur ve emekli ara zammı belli oluyor

Haziran ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Memur ve memur emeklilerine yapılacak Temmuz ara zammı için son veri olan kritik enflasyon rakamlarında beklenti anketi ve tahminler de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Haziran ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Haziran enflasyonu beklenti anketi ve tahminler ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 14:14 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 14:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 Memur ve emekli ara zammı belli oluyor

HAZİRAN 2024 ENFLASYON RAKAMLARI | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın 6. enflasyon verisi olan ve memur ve memur emeklisi zammı için kritik öneme sahip Haziran ayı enflasyon rakamları için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Haziran ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAZİRAN 2024 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2024 yılının altıncı enflasyon verisi olan Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN 2024 ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 75,45, aylık ise 3,37 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ?

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında yeniden yükselişe geçerek 3,18 olan enflasyon, Mayıs ayında 3,37 olarak açıklandı.

Bununla beraber 5 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 22,72 ve Memur Emeklisi için yüzde 17,38 olarak hesaplandı.

F.Bahçe geleceğin yıldızını alacak!
Batshuayi İstanbul'a geldi!
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bombalar peş peşe! Yıldız golcü geliyor...
Son dakika: AK Parti'de 'muhasebe' kampı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın 11'i
F.Bahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli İstihbarat Akademisi başvurusu başladı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
1 Temmuz bugün hangi tenis maçları var?
1 Temmuz deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
NAMAZ VAKİTLERİ 1 Temmuz 2024 🤲
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 13:53
Samsunspor'da flaş Zeki Yavru kararı! Samsunspor'da flaş Zeki Yavru kararı! 13:28
F.Bahçe yeni sezona hazırlanıyor F.Bahçe yeni sezona hazırlanıyor 12:34
F.Bahçe'de Liva sıkıntısı! F.Bahçe'de Liva sıkıntısı! 12:20
F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 12:20
Göztepe'den Emre Akbaba bombası! Göztepe'den Emre Akbaba bombası! 11:45
Daha Eski
Batshuayi İstanbul'a geldi! Batshuayi İstanbul'a geldi! 11:35
Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? 11:04
Trabzonspor Macaristan'a gitti Trabzonspor Macaristan'a gitti 10:53
Bolivya - Panama maçı ne zaman? Bolivya - Panama maçı ne zaman? 10:52
ABD - Uruguay maçı ne zaman? ABD - Uruguay maçı ne zaman? 10:49
F.Bahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü F.Bahçe'de transferde sürpriz gelişme! 4 takım peşine düştü 10:38