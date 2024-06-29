Haberler Haberler TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE HD | TRT Spor canlı yayın FULL KESİNTİSİZ | TRT Spor Euro 2024 frekans bilgileri

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE HD | TRT Spor canlı yayın FULL KESİNTİSİZ | TRT Spor Euro 2024 frekans bilgileri

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 21:51 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 07:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE HD | TRT Spor canlı yayın FULL KESİNTİSİZ | TRT Spor Euro 2024 frekans bilgileri

TRT SPOR CANLI İZLE - Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

F.Bahçe'ye 22'lik forvet!
F.Bahçe'den forvet savaşı!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho Bayern Münih'in yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı...
Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında!
Sağ beke scout transferi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 - 29 Haziran aktüel ürünler kataloğu
LGS TERCİHLER NE ZAMAN? 2024 LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Haziran bugün kimin maçı var? 07:58
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! 00:02
Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! 00:02
G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! 00:02
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! 00:02
Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! 00:02
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! 00:02
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... 00:02
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... 00:02
G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi 00:02
F.Bahçe'ye ABD dinamosu! F.Bahçe'ye ABD dinamosu! 00:02
F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! 00:02