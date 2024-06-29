RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 29 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 29 HAZİRAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 29 Haziran Cumartesi tarihli 32587. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

29 HAZİRAN 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉29 HAZİRAN 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2024 Tarihli ve 12703, 12704, 12705, 12706, 12707, 12708, 12709, 12712, 12713, 12716, 12717, 12718, 12719 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri