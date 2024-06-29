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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 HAZİRAN rakamları

28 Haziran 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 70,05 olarak ölçüldü. İşte 29 Haziran Cumartesi 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 09:59
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 Haziran | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 30,6 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 81,17 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 29 Haziran Cumartesi günü yüzde 70,05 olarak ölçüldü.

💦28 Haziran 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

28 Haziran Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 70,05 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 28 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %80,3

🚿 Darlık Barajı: %69,64

🚿 Elmalı Barajı: %71,04

🚿 Terkos Barajı: %81,17

🚿 Alibey Barajı: %40,85

🚿 Büyükçekmece Barajı: %65,19

🚿 Sazlıdere Barajı: %57,37

🚿 Istrancalar Barajı: %30,6

🚿 Kazandere Barajı: %55,23

🚿 Pabuçdere Barajı: %55,9

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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