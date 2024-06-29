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2023 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

ÖSYM'nin üniversite adaylarına yönelik düzenlediği YKS'de 3 oturumun tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınavdan aldıkları puana göre üniversite tercihi yapacak olan milyonlarca aday, geçtiğimiz sene YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklandığını araştırıyor. Peki 2023 YKS ne zaman açıklandı? Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 10:21 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 10:21
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2023 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

2023 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | 3 milyondan fazla adayın birbiriyle yarıştığı YKS sınavlarında TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçları heyecanla beklerken geçtiğimiz sene sonuçların açıklandığı tarih ise en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı? sorusunun cevabı...

GEÇEN SENE YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANDI?

2023 yılında ÖSYM, akademik takvimde YKS sınavlarının sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağını bildirdi. Sonuçlar saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. 2023 yılında tercih dönemi ise 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri olarak duyuruldu. Tercih sonuçlarını ise adaylara bildirilen vakitte açıklayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarını 19 Ağustos 2022'de erişime açtı. 2023 yılında açıklanan tarihler şöyle maddelenebilir:

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  • YKS sonuçları açıklanma tarihi: 20 Temmuz 2023
  • YKS tercihlerinin alınması: 27 Temmuz-08 Ağustos
  • YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi: 19 Ağustos 2022

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl ise ÖSYM'nin akademik takviminde YKS sonuçları için 17 Temmuz 2023 tarihi verildi. Ancak YKS tercih sürecine ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların tercih süreci hakkında bilgilendirilmesi beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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