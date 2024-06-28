SINAVSIZ ALAN LİSELER BURSA | 2024 Bursa OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER BURSA | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 Bursa sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...

2024 BURSA OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI

BÜYÜKORHAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Büyükorhan Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,177

Bursa Büyükorhan Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,685

Bursa Büyükorhan Şehit İsa Özkan Anadolu İmam Hatip Lisesi 37,93

GEMLİK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 93,699

Bursa Gemlik Gemlik Hisar Anadolu Lisesi 90,65

Bursa Gemlik Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,501

Bursa Gemlik Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,85

Bursa Gemlik Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,719

Bursa Gemlik Koza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 41,33

Bursa Gemlik Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 40,621

Bursa Gemlik Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi 36,991

GÜRSU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Gürsu Gürsu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 87,649

Bursa Gürsu Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,875

Bursa Gürsu Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,96

Bursa Gürsu Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,452

Bursa Gürsu Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi 74,742

Bursa Gürsu Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,571

Bursa Gürsu Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,206

HARMANCIK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Harmancık Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi 47,206

Bursa Harmancık Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,39

İNEGÖL SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa İnegöl Naire Çikayeva Anadolu Lisesi 90,056

Bursa İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi 88,253

Bursa İnegöl Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi 85,931

Bursa İnegöl İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,78

Bursa İnegöl Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 82,495

Bursa İnegöl İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,653

Bursa İnegöl Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,217

Bursa İnegöl Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,076

Bursa İnegöl İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,469

Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,73

Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,221

Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,405

Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,779

Bursa İnegöl Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,601

Bursa İnegöl İnegöl Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,663

Bursa İnegöl Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi 53,907

Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,511

İZNİK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi 88,855

Bursa İznik İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,958

Bursa İznik Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 34,536

Bursa İznik İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi 24,288

KARACABEY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Karacabey Dayı Karacabey Anadolu Lisesi 91,77

Bursa Karacabey Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,834

Bursa Karacabey Sadık Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,837

Bursa Karacabey Şehit Özcan Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,098

Bursa Karacabey Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,605

Bursa Karacabey Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,444

Bursa Karacabey Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,724

Bursa Karacabey Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,412

KELES SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Keles Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi 81,402

Bursa Keles Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,436

Bursa Keles Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi 87,307

KESTEL SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Kestel Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi 83,087

Bursa Kestel Hasan Coşkun Anadolu Lisesi 73,528

Bursa Kestel Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,826

Bursa Kestel Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 37,93

Bursa Kestel Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 83,712

Bursa Kestel Kestel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,557

MUDANYA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Mudanya Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi 95,285

Bursa Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi 89,317

Bursa Mudanya Mudanya Güzelyalı Anadolu Lisesi 84,567

Bursa Mudanya Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,765

Bursa Mudanya Mudanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,648

Bursa Mudanya Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,314

Bursa Mudanya Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,797

Bursa Mudanya Şehit Cüneyt Bursa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,177

MUSTAFAKEMALPAŞA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Mustafakemalpaşa Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi 92,469

Bursa Mustafakemalpaşa TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi 86,267

Bursa Mustafakemalpaşa Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,231

Bursa Mustafakemalpaşa Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,452

Bursa Mustafakemalpaşa Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 48,059

Bursa Mustafakemalpaşa Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,646

Bursa Mustafakemalpaşa Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 39,983

Bursa Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 35,525

NİLÜFER SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Nilüfer Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi 98,455

Bursa Nilüfer Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi 97,295

Bursa Nilüfer Ali Karasu Anadolu Lisesi 95,346

Bursa Nilüfer Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi 93,28

Bursa Nilüfer Çamlıca Anadolu Lisesi 92,655

Bursa Nilüfer Şahinler Anadolu Lisesi 91,355

Bursa Nilüfer M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 87,759

Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,183

Bursa Nilüfer İslam Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,188

Bursa Nilüfer Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,721

Bursa Nilüfer Ahmed Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,233

Bursa Nilüfer Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,571

Bursa Nilüfer Nur-Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,227

Bursa Nilüfer Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,412

Bursa Nilüfer Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 31,827

Bursa Nilüfer Özlüce Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 89,698

Bursa Nilüfer Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi 83,606

Bursa Nilüfer Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi 76,838

ORHANELİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Orhaneli Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi 75,854

Bursa Orhaneli 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,712

Bursa Orhaneli Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,07

Bursa Orhaneli A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,544

ORHANGAZİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Orhangazi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 89,144

Bursa Orhangazi Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi 79,864

Bursa Orhangazi Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,668

Bursa Orhangazi Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,582

Bursa Orhangazi Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,309

Bursa Orhangazi Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi 43,672

Bursa Orhangazi Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 34,872

OSMANGAZİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Osmangazi Bursa Atatürk Anadolu Lisesi 93,365

Bursa Osmangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi 92,577

Bursa Osmangazi Yeniceabat Anadolu Lisesi 91,139

Bursa Osmangazi Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi 90,533

Bursa Osmangazi Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi 88,873

Bursa Osmangazi Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 88,557

Bursa Osmangazi Nursel Çağlar Anadolu Lisesi 87,658

Bursa Osmangazi Malcılar Anadolu Lisesi 87,418

Bursa Osmangazi Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi 87,008

Bursa Osmangazi Çınar Anadolu Lisesi 84,466

Bursa Osmangazi Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 80,91

Bursa Osmangazi Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi 80,812

Bursa Osmangazi Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,381

Bursa Osmangazi Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi 77,468

Bursa Osmangazi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,54

Bursa Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,047

Bursa Osmangazi Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,458

Bursa Osmangazi BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,115

Bursa Osmangazi Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,946

Bursa Osmangazi Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,331

Bursa Osmangazi Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,723

Bursa Osmangazi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,858

Bursa Osmangazi Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,791

Bursa Osmangazi Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,238

Bursa Osmangazi Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,342

Bursa Osmangazi Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,131

Bursa Osmangazi Ovaakça Şarık Tara Anadolu Lisesi 54,149

Bursa Osmangazi Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,522

Bursa Osmangazi Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 48,809

Bursa Osmangazi Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,463

Bursa Osmangazi Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,224

Bursa Osmangazi Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 41,359

Bursa Osmangazi Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 37,092

Bursa Osmangazi Hasan Gülişan Arseven Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 80,739

Bursa Osmangazi TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,226

Bursa Osmangazi Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,563

Bursa Osmangazi Osmangazi Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,639

Bursa Osmangazi Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,371

Bursa Osmangazi Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi 79,646

Bursa Osmangazi Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,754

Bursa Osmangazi Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,633

Bursa Osmangazi Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,846

Bursa Osmangazi Osmangazi Kırcılar Anadolu Lisesi 59,808

YENİŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Yenişehir Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 77,96

Bursa Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,392

Bursa Yenişehir İlhan Oğuz Anadolu Lisesi 60,128

Bursa Yenişehir Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,58

Bursa Yenişehir Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,062

Bursa Yenişehir Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 39,914

Bursa Yenişehir Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,221

YILDIRIM SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bursa Yıldırım Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 93,549

Bursa Yıldırım Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi 91,802

Bursa Yıldırım Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi 90,718

Bursa Yıldırım Nuri Erbak Anadolu Lisesi 89,738

Bursa Yıldırım Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 87,743

Bursa Yıldırım Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi 85,859

Bursa Yıldırım Emir Sultan Anadolu Lisesi 85,163

Bursa Yıldırım Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 83,421

Bursa Yıldırım Celebi Mehmet Anadolu Lisesi 78,793

Bursa Yıldırım Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi 75,875

Bursa Yıldırım Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,377

Bursa Yıldırım Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,389

Bursa Yıldırım Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,652

Bursa Yıldırım Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,47

Bursa Yıldırım Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,386

Bursa Yıldırım Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,463

Bursa Yıldırım Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,558

Bursa Yıldırım Güzide Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,888

Bursa Yıldırım Akçağlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi 39,408

Bursa Yıldırım Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi 84,529

Bursa Yıldırım Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 78,124

Bursa Yıldırım Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,061

Bursa Yıldırım Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,074

Bursa Yıldırım Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,951

Bursa Yıldırım Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,764

Bursa Yıldırım Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,204

Bursa Yıldırım Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 76,089

Bursa Yıldırım Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,415

NOT: Bursa'da okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.