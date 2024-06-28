SINAVSIZ ALAN LİSELER BURSA | 2024 Bursa OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER BURSA | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 Bursa sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...
2024 BURSA OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI
BÜYÜKORHAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Büyükorhan Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,177
- Bursa Büyükorhan Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,685
- Bursa Büyükorhan Şehit İsa Özkan Anadolu İmam Hatip Lisesi 37,93
GEMLİK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 93,699
- Bursa Gemlik Gemlik Hisar Anadolu Lisesi 90,65
- Bursa Gemlik Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,501
- Bursa Gemlik Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,85
- Bursa Gemlik Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,719
- Bursa Gemlik Koza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 41,33
- Bursa Gemlik Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 40,621
- Bursa Gemlik Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi 36,991
GÜRSU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Gürsu Gürsu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 87,649
- Bursa Gürsu Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,875
- Bursa Gürsu Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,96
- Bursa Gürsu Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,452
- Bursa Gürsu Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi 74,742
- Bursa Gürsu Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,571
- Bursa Gürsu Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,206
HARMANCIK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Harmancık Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi 47,206
- Bursa Harmancık Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,39
İNEGÖL SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa İnegöl Naire Çikayeva Anadolu Lisesi 90,056
- Bursa İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi 88,253
- Bursa İnegöl Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi 85,931
- Bursa İnegöl İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,78
- Bursa İnegöl Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 82,495
- Bursa İnegöl İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,653
- Bursa İnegöl Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,217
- Bursa İnegöl Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,076
- Bursa İnegöl İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,469
- Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,73
- Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,221
- Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,405
- Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,779
- Bursa İnegöl Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,601
- Bursa İnegöl İnegöl Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,663
- Bursa İnegöl Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi 53,907
- Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,511
İZNİK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi 88,855
- Bursa İznik İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,958
- Bursa İznik Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 34,536
- Bursa İznik İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi 24,288
KARACABEY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Karacabey Dayı Karacabey Anadolu Lisesi 91,77
- Bursa Karacabey Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,834
- Bursa Karacabey Sadık Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,837
- Bursa Karacabey Şehit Özcan Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,098
- Bursa Karacabey Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,605
- Bursa Karacabey Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,444
- Bursa Karacabey Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,724
- Bursa Karacabey Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,412
KELES SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Keles Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi 81,402
- Bursa Keles Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,436
- Bursa Keles Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi 87,307
KESTEL SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Kestel Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi 83,087
- Bursa Kestel Hasan Coşkun Anadolu Lisesi 73,528
- Bursa Kestel Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,826
- Bursa Kestel Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 37,93
- Bursa Kestel Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 83,712
- Bursa Kestel Kestel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,557
MUDANYA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Mudanya Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi 95,285
- Bursa Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi 89,317
- Bursa Mudanya Mudanya Güzelyalı Anadolu Lisesi 84,567
- Bursa Mudanya Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,765
- Bursa Mudanya Mudanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,648
- Bursa Mudanya Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,314
- Bursa Mudanya Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,797
- Bursa Mudanya Şehit Cüneyt Bursa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,177
MUSTAFAKEMALPAŞA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Mustafakemalpaşa Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi 92,469
- Bursa Mustafakemalpaşa TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi 86,267
- Bursa Mustafakemalpaşa Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,231
- Bursa Mustafakemalpaşa Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,452
- Bursa Mustafakemalpaşa Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 48,059
- Bursa Mustafakemalpaşa Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,646
- Bursa Mustafakemalpaşa Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 39,983
- Bursa Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 35,525
NİLÜFER SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Nilüfer Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi 98,455
- Bursa Nilüfer Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi 97,295
- Bursa Nilüfer Ali Karasu Anadolu Lisesi 95,346
- Bursa Nilüfer Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi 93,28
- Bursa Nilüfer Çamlıca Anadolu Lisesi 92,655
- Bursa Nilüfer Şahinler Anadolu Lisesi 91,355
- Bursa Nilüfer M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 87,759
- Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,183
- Bursa Nilüfer İslam Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,188
- Bursa Nilüfer Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,721
- Bursa Nilüfer Ahmed Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,233
- Bursa Nilüfer Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,571
- Bursa Nilüfer Nur-Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,227
- Bursa Nilüfer Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,412
- Bursa Nilüfer Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 31,827
- Bursa Nilüfer Özlüce Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 89,698
- Bursa Nilüfer Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi 83,606
- Bursa Nilüfer Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi 76,838
ORHANELİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Orhaneli Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi 75,854
- Bursa Orhaneli 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,712
- Bursa Orhaneli Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,07
- Bursa Orhaneli A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,544
ORHANGAZİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Orhangazi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 89,144
- Bursa Orhangazi Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi 79,864
- Bursa Orhangazi Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,668
- Bursa Orhangazi Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,582
- Bursa Orhangazi Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,309
- Bursa Orhangazi Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi 43,672
- Bursa Orhangazi Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 34,872
OSMANGAZİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Osmangazi Bursa Atatürk Anadolu Lisesi 93,365
- Bursa Osmangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi 92,577
- Bursa Osmangazi Yeniceabat Anadolu Lisesi 91,139
- Bursa Osmangazi Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi 90,533
- Bursa Osmangazi Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi 88,873
- Bursa Osmangazi Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 88,557
- Bursa Osmangazi Nursel Çağlar Anadolu Lisesi 87,658
- Bursa Osmangazi Malcılar Anadolu Lisesi 87,418
- Bursa Osmangazi Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi 87,008
- Bursa Osmangazi Çınar Anadolu Lisesi 84,466
- Bursa Osmangazi Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 80,91
- Bursa Osmangazi Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi 80,812
- Bursa Osmangazi Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,381
- Bursa Osmangazi Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi 77,468
- Bursa Osmangazi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,54
- Bursa Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,047
- Bursa Osmangazi Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,458
- Bursa Osmangazi BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,115
- Bursa Osmangazi Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,946
- Bursa Osmangazi Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,331
- Bursa Osmangazi Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,723
- Bursa Osmangazi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,858
- Bursa Osmangazi Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,791
- Bursa Osmangazi Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,238
- Bursa Osmangazi Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,342
- Bursa Osmangazi Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,131
- Bursa Osmangazi Ovaakça Şarık Tara Anadolu Lisesi 54,149
- Bursa Osmangazi Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,522
- Bursa Osmangazi Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 48,809
- Bursa Osmangazi Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,463
- Bursa Osmangazi Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,224
- Bursa Osmangazi Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 41,359
- Bursa Osmangazi Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 37,092
- Bursa Osmangazi Hasan Gülişan Arseven Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 80,739
- Bursa Osmangazi TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,226
- Bursa Osmangazi Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,563
- Bursa Osmangazi Osmangazi Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,639
- Bursa Osmangazi Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,371
- Bursa Osmangazi Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi 79,646
- Bursa Osmangazi Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,754
- Bursa Osmangazi Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,633
- Bursa Osmangazi Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,846
- Bursa Osmangazi Osmangazi Kırcılar Anadolu Lisesi 59,808
YENİŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Yenişehir Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 77,96
- Bursa Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,392
- Bursa Yenişehir İlhan Oğuz Anadolu Lisesi 60,128
- Bursa Yenişehir Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,58
- Bursa Yenişehir Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,062
- Bursa Yenişehir Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 39,914
- Bursa Yenişehir Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,221
YILDIRIM SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bursa Yıldırım Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 93,549
- Bursa Yıldırım Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi 91,802
- Bursa Yıldırım Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi 90,718
- Bursa Yıldırım Nuri Erbak Anadolu Lisesi 89,738
- Bursa Yıldırım Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 87,743
- Bursa Yıldırım Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi 85,859
- Bursa Yıldırım Emir Sultan Anadolu Lisesi 85,163
- Bursa Yıldırım Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 83,421
- Bursa Yıldırım Celebi Mehmet Anadolu Lisesi 78,793
- Bursa Yıldırım Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi 75,875
- Bursa Yıldırım Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,377
- Bursa Yıldırım Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,389
- Bursa Yıldırım Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,652
- Bursa Yıldırım Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,47
- Bursa Yıldırım Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,386
- Bursa Yıldırım Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,463
- Bursa Yıldırım Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,558
- Bursa Yıldırım Güzide Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,888
- Bursa Yıldırım Akçağlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi 39,408
- Bursa Yıldırım Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi 84,529
- Bursa Yıldırım Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 78,124
- Bursa Yıldırım Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,061
- Bursa Yıldırım Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,074
- Bursa Yıldırım Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,951
- Bursa Yıldırım Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,764
- Bursa Yıldırım Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,204
- Bursa Yıldırım Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 76,089
- Bursa Yıldırım Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,415
NOT: Bursa'da okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.