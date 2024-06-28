SINAVSIZ ALAN LİSELER ADANA | 2024 Adana OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER ADANA | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 Adana sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...

2024 ADANA OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI

ALADAĞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Aladağ Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,647

Adana Aladağ Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,06

Adana Aladağ Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,089

Adana Aladağ Sanko Aladağ Anadolu Lisesi 60,069

CEYHAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Ceyhan Borsa İstanbul Ceyhan Anadolu Lisesi 90,367

Adana Ceyhan Çakabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,401

Adana Ceyhan Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi 83,385

Adana Ceyhan Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,707

Adana Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi 80,039

Adana Ceyhan Doruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72

Adana Ceyhan Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,536

Adana Ceyhan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,186

Adana Ceyhan Sağkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi 61,831

Adana Ceyhan Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,206

Adana Ceyhan Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,015

Adana Ceyhan Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,466

Adana Ceyhan Kasım Garipoğlu Anadolu Lisesi 50,132

Adana Ceyhan Toros Tarım Anadolu Lisesi 48,187

Adana Ceyhan Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,789

Adana Ceyhan İlbeyli-Beyteks Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 38,766

Adana Ceyhan Sağkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi 34,946

Adana Ceyhan Anadolu İmam Hatip Lisesi 28,226

ÇUKUROVA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Çukurova Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi 97,593

Adana Çukurova Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi 97,168

Adana Çukurova İsmail Kulak Anadolu Lisesi 95,675

Adana Çukurova Ramazan Atıl Anadolu Lisesi 95,04

Adana Çukurova Şehit Cafer Kaşan Anadolu Lisesi 94,707

Adana Çukurova Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi 93,156

Adana Çukurova Hasan Adalı Anadolu Lisesi 92,811

Adana Çukurova Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi 90,335

Adana Çukurova Mithat Topal Anadolu Lisesi 88,611

Adana Çukurova Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi 87,705

Adana Çukurova Şehit Mustafa Görenoğlu Anadolu Lisesi 87,371

Adana Çukurova 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 85,829

Adana Çukurova Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,43

Adana Çukurova Şehit Murat Erdem Anadolu Lisesi 83,175

Adana Çukurova Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,364

Adana Çukurova Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 80,393

Adana Çukurova Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi 79,699

Adana Çukurova Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi 77,652

Adana Çukurova Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi 77,5

Adana Çukurova Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 75,13

Adana Çukurova Salbaş Anadolu Lisesi 73,873

Adana Çukurova Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,46

Adana Çukurova İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,649

Adana Çukurova Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi 61,065

Adana Çukurova Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,005

FEKE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Feke Şehit Koray Özel Anadolu Lisesi 57,816

Adana Feke Feke Şehit Yeter Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,066

İMAMOĞLU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana İmamoğlu İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,968

Adana İmamoğlu Şehit Halis Koca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,643

Adana İmamoğlu Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi 70,384

Adana İmamoğlu Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,998

KARAİSALI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Karaisalı Karaisalı Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi –

Adana Karaisalı Karaisalı Anadolu Lisesi 76,207

Adana Karaisalı Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,192

Adana Karaisalı Karaisalı Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,418

Adana Karaisalı Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi 29,641

KARATAŞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Karataş Hacı Şerafettin Işık Anadolu Lisesi 81,646

Adana Karataş Karataş Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 69,908

Adana Karataş Tevfik Ayser Canbolat Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,417

Adana Karataş Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,509

Adana Karataş Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi 51,317

Adana Karataş Karataş Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 48,563

KOZAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Kozan Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi 94,91

Adana Kozan Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 93,233

Adana Kozan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 91,051

Adana Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 90,458

Adana Kozan Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi 84,694

Adana Kozan Kozan Anadolu Lisesi 73,082

Adana Kozan 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi 71,803

Adana Kozan Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,138

Adana Kozan Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi 65,958

Adana Kozan Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,471

Adana Kozan Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,315

Adana Kozan Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,278

Adana Kozan Kozan Gaziköy Çok Programlı Anadolu Lisesi 45,875

Adana Kozan Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 41,916

POZANTI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Pozantı Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi 65,688

Adana Pozantı Borsa İstanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,709

Adana Pozantı Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi 62,311

Adana Pozantı Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi 61,357

SAİMBEYLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Saimbeyli Şehit Muhterem Yağbasan Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,128

Adana Saimbeyli Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi 48,9

SARIÇAM SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Sarıçam Beyceli Anadolu Lisesi 85,988

Adana Sarıçam Sevim Tekin Anadolu Lisesi 83,772

Adana Sarıçam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,442

Adana Sarıçam Şehit Ercan Günay Anadolu Lisesi 79,132

Adana Sarıçam Cemil Meriç Anadolu Lisesi 77,539

Adana Sarıçam İncirlik Anadolu Lisesi 71,862

Adana Sarıçam Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,264

Adana Sarıçam Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,829

Adana Sarıçam Şeyh Şamil Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,804

Adana Sarıçam Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,23

Adana Sarıçam Kılıçlı Anadolu Lisesi 55,062

Adana Sarıçam Sarıçam Anadolu İmam Hatip Lisesi 51,42

Adana Sarıçam TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi 49,53

Adana Sarıçam Akif Palalı Anadolu Lisesi 48,642

Adana Sarıçam Sarıçam Konaklama Merkezi Anadolu İmam Hatip Lisesi 32,106

SEYHAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Seyhan İlhan Atış Anadolu Lisesi 95,01

Adana Seyhan Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi 94,513

Adana Seyhan Fatih Terim Anadolu Lisesi 92,455

Adana Seyhan Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi 91,415

Adana Seyhan Cafer Recai Gizer Anadolu Lisesi 87,326

Adana Seyhan Borsa İstanbul 24 Kasım Anadolu Lisesi 86,911

Adana Seyhan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 86,088

Adana Seyhan Beşocak Anadolu Lisesi 86,003

Adana Seyhan Seyhan Borsa Anadolu Lisesi 85,322

Adana Seyhan Şehit Eren Yücel Anadolu Lisesi 84,36

Adana Seyhan Turgut Özal Anadolu Lisesi 83,951

Adana Seyhan Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi 82,09

Adana Seyhan Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi 81,182

Adana Seyhan Anafartalar Anadolu Lisesi 81,093

Adana Seyhan TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi 79,572

Adana Seyhan Seyhan İstiklal Anadolu Lisesi 79,444

Adana Seyhan Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi 79,127

Adana Seyhan Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi 77,333

Adana Seyhan Mehmet Kemal Tuncel Anadolu Lisesi 75,336

Adana Seyhan İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,428

Adana Seyhan Tepebağ Anadolu Lisesi 72,268

Adana Seyhan Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,701

Adana Seyhan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,623

Adana Seyhan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,053

Adana Seyhan Şehit İbrahim Derindere Anadolu Lisesi 67,731

Adana Seyhan Şehit Fatih Yeniay Anadolu Lisesi 66,586

Adana Seyhan Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,232

Adana Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,091

Adana Seyhan Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,645

Adana Seyhan Güler Namlı Anadolu Lisesi 60,812

Adana Seyhan Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,704

Adana Seyhan Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesi 60,209

Adana Seyhan Preveze Anadolu Lisesi 60,201

Adana Seyhan Şakirpaşa Anadolu Lisesi 59,711

Adana Seyhan Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,625

Adana Seyhan Şehit Yusuf Aktan Kız Anadolu Lisesi 59,255

Adana Seyhan Sarıhamzalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,684

Adana Seyhan Adasokağı Anadolu Lisesi 55,497

Adana Seyhan Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,982

Adana Seyhan Sarıhamzalı Anadolu Lisesi 54,388

Adana Seyhan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,874

Adana Seyhan 19 Mayıs Anadolu Lisesi 53,316

Adana Seyhan Şehitlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,125

Adana Seyhan Şakirpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,027

Adana Seyhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,574

Adana Seyhan Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,057

Adana Seyhan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,886

Adana Seyhan Şehit Alper Öçay Anadolu Lisesi 48,939

Adana Seyhan Barbaros Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 48,084

Adana Seyhan Necdet Kahraman Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,386

Adana Seyhan Ömer Faruk Karabucak Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,551

Adana Seyhan Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,022

Adana Seyhan Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi 43,625

Adana Seyhan Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 33,423

TUFANBEYLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Tufanbeyli Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,537

Adana Tufanbeyli Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi 56,632

Adana Tufanbeyli Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,552

YUMURTALIK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Yumurtalık Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi 69,07

Adana Yumurtalık Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi 46,015

YÜREĞİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adana Yüreğir Farabi Anadolu Lisesi 92,546

Adana Yüreğir Lokman Hekim Anadolu Lisesi 91,007

Adana Yüreğir Şehit Mustafa Göksal Anadolu Lisesi 86,906

Adana Yüreğir Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi 86,314

Adana Yüreğir Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi 84,591

Adana Yüreğir Melikşah Anadolu Lisesi 84,147

Adana Yüreğir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,956

Adana Yüreğir Yüreğir Anadolu Lisesi 81,373

Adana Yüreğir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,247

Adana Yüreğir Kazım Karabekir Anadolu Lisesi 78,885

Adana Yüreğir Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi 78,376

Adana Yüreğir Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi 76,902

Adana Yüreğir Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,32

Adana Yüreğir Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi 71,265

Adana Yüreğir Aziz Sancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,805

Adana Yüreğir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,278

Adana Yüreğir Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesi 63,351

Adana Yüreğir Şehit Abdullah Yıldırım Anadolu Lisesi 61,532

Adana Yüreğir Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,065

Adana Yüreğir Şehit Kadir Kırbaç Kız Anadolu Lisesi 59,967

Adana Yüreğir Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,375

Adana Yüreğir Doğankent Anadolu Lisesi 57,036

Adana Yüreğir Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,072

Adana Yüreğir Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,478

Adana Yüreğir Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi 47,874

Adana Yüreğir Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi 47,017

Adana Yüreğir Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,935

Adana Yüreğir Doğankent Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,489

Adana Yüreğir Dadaloğlu Anadolu Lisesi 45,399

Adana Yüreğir Hayret Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,44

Adana Yüreğir Atakent Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,127

Adana Yüreğir Nizamülmülk Anadolu İmam Hatip Lisesi 41,249

NOT: Adana'da okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.