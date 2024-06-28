SINAVSIZ ALAN LİSELER ADANA | 2024 Adana OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER ADANA | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 Adana sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...
2024 ADANA OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI
ALADAĞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Aladağ Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,647
Adana Aladağ Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,06
Adana Aladağ Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,089
Adana Aladağ Sanko Aladağ Anadolu Lisesi 60,069
CEYHAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Ceyhan Borsa İstanbul Ceyhan Anadolu Lisesi 90,367
Adana Ceyhan Çakabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,401
Adana Ceyhan Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi 83,385
Adana Ceyhan Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,707
Adana Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi 80,039
Adana Ceyhan Doruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72
Adana Ceyhan Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,536
Adana Ceyhan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,186
Adana Ceyhan Sağkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi 61,831
Adana Ceyhan Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,206
Adana Ceyhan Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,015
Adana Ceyhan Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,466
Adana Ceyhan Kasım Garipoğlu Anadolu Lisesi 50,132
Adana Ceyhan Toros Tarım Anadolu Lisesi 48,187
Adana Ceyhan Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,789
Adana Ceyhan İlbeyli-Beyteks Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 38,766
Adana Ceyhan Sağkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi 34,946
Adana Ceyhan Anadolu İmam Hatip Lisesi 28,226
ÇUKUROVA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Çukurova Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi 97,593
Adana Çukurova Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi 97,168
Adana Çukurova İsmail Kulak Anadolu Lisesi 95,675
Adana Çukurova Ramazan Atıl Anadolu Lisesi 95,04
Adana Çukurova Şehit Cafer Kaşan Anadolu Lisesi 94,707
Adana Çukurova Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi 93,156
Adana Çukurova Hasan Adalı Anadolu Lisesi 92,811
Adana Çukurova Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi 90,335
Adana Çukurova Mithat Topal Anadolu Lisesi 88,611
Adana Çukurova Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi 87,705
Adana Çukurova Şehit Mustafa Görenoğlu Anadolu Lisesi 87,371
Adana Çukurova 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 85,829
Adana Çukurova Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,43
Adana Çukurova Şehit Murat Erdem Anadolu Lisesi 83,175
Adana Çukurova Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,364
Adana Çukurova Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 80,393
Adana Çukurova Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi 79,699
Adana Çukurova Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi 77,652
Adana Çukurova Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi 77,5
Adana Çukurova Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 75,13
Adana Çukurova Salbaş Anadolu Lisesi 73,873
Adana Çukurova Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,46
Adana Çukurova İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,649
Adana Çukurova Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi 61,065
Adana Çukurova Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,005
FEKE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Feke Şehit Koray Özel Anadolu Lisesi 57,816
Adana Feke Feke Şehit Yeter Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,066
İMAMOĞLU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana İmamoğlu İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,968
Adana İmamoğlu Şehit Halis Koca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,643
Adana İmamoğlu Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi 70,384
Adana İmamoğlu Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,998
KARAİSALI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Karaisalı Karaisalı Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi –
Adana Karaisalı Karaisalı Anadolu Lisesi 76,207
Adana Karaisalı Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,192
Adana Karaisalı Karaisalı Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,418
Adana Karaisalı Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi 29,641
KARATAŞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Karataş Hacı Şerafettin Işık Anadolu Lisesi 81,646
Adana Karataş Karataş Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 69,908
Adana Karataş Tevfik Ayser Canbolat Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,417
Adana Karataş Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,509
Adana Karataş Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi 51,317
Adana Karataş Karataş Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 48,563
KOZAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Kozan Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi 94,91
Adana Kozan Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 93,233
Adana Kozan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 91,051
Adana Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 90,458
Adana Kozan Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi 84,694
Adana Kozan Kozan Anadolu Lisesi 73,082
Adana Kozan 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi 71,803
Adana Kozan Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,138
Adana Kozan Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi 65,958
Adana Kozan Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,471
Adana Kozan Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,315
Adana Kozan Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,278
Adana Kozan Kozan Gaziköy Çok Programlı Anadolu Lisesi 45,875
Adana Kozan Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 41,916
POZANTI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Pozantı Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi 65,688
Adana Pozantı Borsa İstanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,709
Adana Pozantı Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi 62,311
Adana Pozantı Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi 61,357
SAİMBEYLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Saimbeyli Şehit Muhterem Yağbasan Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,128
Adana Saimbeyli Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi 48,9
SARIÇAM SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Sarıçam Beyceli Anadolu Lisesi 85,988
Adana Sarıçam Sevim Tekin Anadolu Lisesi 83,772
Adana Sarıçam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,442
Adana Sarıçam Şehit Ercan Günay Anadolu Lisesi 79,132
Adana Sarıçam Cemil Meriç Anadolu Lisesi 77,539
Adana Sarıçam İncirlik Anadolu Lisesi 71,862
Adana Sarıçam Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,264
Adana Sarıçam Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,829
Adana Sarıçam Şeyh Şamil Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,804
Adana Sarıçam Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,23
Adana Sarıçam Kılıçlı Anadolu Lisesi 55,062
Adana Sarıçam Sarıçam Anadolu İmam Hatip Lisesi 51,42
Adana Sarıçam TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi 49,53
Adana Sarıçam Akif Palalı Anadolu Lisesi 48,642
Adana Sarıçam Sarıçam Konaklama Merkezi Anadolu İmam Hatip Lisesi 32,106
SEYHAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Seyhan İlhan Atış Anadolu Lisesi 95,01
Adana Seyhan Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi 94,513
Adana Seyhan Fatih Terim Anadolu Lisesi 92,455
Adana Seyhan Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi 91,415
Adana Seyhan Cafer Recai Gizer Anadolu Lisesi 87,326
Adana Seyhan Borsa İstanbul 24 Kasım Anadolu Lisesi 86,911
Adana Seyhan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 86,088
Adana Seyhan Beşocak Anadolu Lisesi 86,003
Adana Seyhan Seyhan Borsa Anadolu Lisesi 85,322
Adana Seyhan Şehit Eren Yücel Anadolu Lisesi 84,36
Adana Seyhan Turgut Özal Anadolu Lisesi 83,951
Adana Seyhan Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi 82,09
Adana Seyhan Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi 81,182
Adana Seyhan Anafartalar Anadolu Lisesi 81,093
Adana Seyhan TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi 79,572
Adana Seyhan Seyhan İstiklal Anadolu Lisesi 79,444
Adana Seyhan Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi 79,127
Adana Seyhan Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi 77,333
Adana Seyhan Mehmet Kemal Tuncel Anadolu Lisesi 75,336
Adana Seyhan İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,428
Adana Seyhan Tepebağ Anadolu Lisesi 72,268
Adana Seyhan Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,701
Adana Seyhan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,623
Adana Seyhan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,053
Adana Seyhan Şehit İbrahim Derindere Anadolu Lisesi 67,731
Adana Seyhan Şehit Fatih Yeniay Anadolu Lisesi 66,586
Adana Seyhan Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,232
Adana Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,091
Adana Seyhan Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,645
Adana Seyhan Güler Namlı Anadolu Lisesi 60,812
Adana Seyhan Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,704
Adana Seyhan Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesi 60,209
Adana Seyhan Preveze Anadolu Lisesi 60,201
Adana Seyhan Şakirpaşa Anadolu Lisesi 59,711
Adana Seyhan Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,625
Adana Seyhan Şehit Yusuf Aktan Kız Anadolu Lisesi 59,255
Adana Seyhan Sarıhamzalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,684
Adana Seyhan Adasokağı Anadolu Lisesi 55,497
Adana Seyhan Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,982
Adana Seyhan Sarıhamzalı Anadolu Lisesi 54,388
Adana Seyhan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,874
Adana Seyhan 19 Mayıs Anadolu Lisesi 53,316
Adana Seyhan Şehitlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,125
Adana Seyhan Şakirpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,027
Adana Seyhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,574
Adana Seyhan Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,057
Adana Seyhan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,886
Adana Seyhan Şehit Alper Öçay Anadolu Lisesi 48,939
Adana Seyhan Barbaros Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 48,084
Adana Seyhan Necdet Kahraman Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,386
Adana Seyhan Ömer Faruk Karabucak Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,551
Adana Seyhan Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,022
Adana Seyhan Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi 43,625
Adana Seyhan Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 33,423
TUFANBEYLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Tufanbeyli Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,537
Adana Tufanbeyli Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi 56,632
Adana Tufanbeyli Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,552
YUMURTALIK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Yumurtalık Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi 69,07
Adana Yumurtalık Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi 46,015
YÜREĞİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
Adana Yüreğir Farabi Anadolu Lisesi 92,546
Adana Yüreğir Lokman Hekim Anadolu Lisesi 91,007
Adana Yüreğir Şehit Mustafa Göksal Anadolu Lisesi 86,906
Adana Yüreğir Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi 86,314
Adana Yüreğir Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi 84,591
Adana Yüreğir Melikşah Anadolu Lisesi 84,147
Adana Yüreğir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,956
Adana Yüreğir Yüreğir Anadolu Lisesi 81,373
Adana Yüreğir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,247
Adana Yüreğir Kazım Karabekir Anadolu Lisesi 78,885
Adana Yüreğir Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi 78,376
Adana Yüreğir Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi 76,902
Adana Yüreğir Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,32
Adana Yüreğir Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi 71,265
Adana Yüreğir Aziz Sancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,805
Adana Yüreğir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,278
Adana Yüreğir Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesi 63,351
Adana Yüreğir Şehit Abdullah Yıldırım Anadolu Lisesi 61,532
Adana Yüreğir Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,065
Adana Yüreğir Şehit Kadir Kırbaç Kız Anadolu Lisesi 59,967
Adana Yüreğir Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,375
Adana Yüreğir Doğankent Anadolu Lisesi 57,036
Adana Yüreğir Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,072
Adana Yüreğir Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,478
Adana Yüreğir Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi 47,874
Adana Yüreğir Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi 47,017
Adana Yüreğir Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,935
Adana Yüreğir Doğankent Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,489
Adana Yüreğir Dadaloğlu Anadolu Lisesi 45,399
Adana Yüreğir Hayret Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,44
Adana Yüreğir Atakent Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,127
Adana Yüreğir Nizamülmülk Anadolu İmam Hatip Lisesi 41,249
NOT: Adana'da okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.