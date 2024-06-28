2023 LGS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | 1 milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı ve meslek seçimi için dönüm noktalarından bir tanesi olan LGS sınavında sonuçların açıklanması için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavda adaylar, puan durumuna göre lise tercihlerini yapacak. Peki 2023 LGS ne zaman açıklandı? | Geçen sene LGS sonuçları hangi tarihte açıklandı? İşte merak edilenler...

GEÇEN SENE LGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz sene 4 Haziran 2023'te yapılan LGS'nin sonuçları 23 Haziran'da açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre, geçtiğimiz sene merkezi sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağı belirtilmiş ancak sınav sonuçları, belirtilen tarihten 3 gün önce, 23 Haziran'da erişime açılmıştı.

GEÇEN SENE LGS TERCİHLERİ NE ZAMANDI?

3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti.

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.

08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alındı.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan etti.

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