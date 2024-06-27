Haberler Haberler İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

2024 yaz transfer dönemi hızlı başladı! Kulüpler yeni yıldızlarını art arda renklerine bağlıyor. İşte Türkiye'de biten transferler, atılan imzalar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 23:39 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 23:45
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Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

CİHAN ÇANAK
Standard Liege > Trabzonspor

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

DJALMA SILVA
AEL Limassol > Göztepe

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

UFUK AKYOL
Antalyaspor > Konyaspor

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

RAFA SILVA
Benfica > Beşiktaş

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

DORUKHAN TOKÖZ
Adana Demirspor > Eyüpspor

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

ISAAC SOLET
Slavia Sofia > Göztepe

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

ENES ÖĞRÜCE
Altay > Bodrumspor

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

JEROME OPOKU
Arouca > Başakşehir

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

LEVENT MERCAN
Fatih Karagümrük > Fenerbahçe

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

BORNA BARISIC
Glasgow Rangers > Trabzonspor

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

JOHN LUNDSTRAM
Glasgow Rangers > Trabzonspor

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

GIANNIS PAPANIKOLAOU
Rakow > Ç. Rizespor

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

DENIS DRAGUS
Standard Liege > Trabzonspor

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

ANASTASIOS CHATZIGIOVANIS
Ankaragücü > Eyüpspor

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

OZAN TUFAN
Hull City > Trabzonspor

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

MATCHOI DJALO
Paços Ferreira > Başakşehir

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

GABRIEL PAULISTA
Atletico Madrid > Beşiktaş

Resmi imzalar atıldı! İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)

ANTHONY NWAKAEME
Al-Fayha > Trabzonspor

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