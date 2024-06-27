İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)
2024 yaz transfer dönemi hızlı başladı! Kulüpler yeni yıldızlarını art arda renklerine bağlıyor. İşte Türkiye'de biten transferler, atılan imzalar...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 23:39 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 23:45
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DJALMA SILVA
UFUK AKYOL
RAFA SILVA
Benfica > Beşiktaş
DORUKHAN TOKÖZ
Adana Demirspor > Eyüpspor
ISAAC SOLET
Slavia Sofia > Göztepe
ENES ÖĞRÜCE
Altay > Bodrumspor
JEROME OPOKU
Arouca > Başakşehir
LEVENT MERCAN
Fatih Karagümrük > Fenerbahçe
BORNA BARISIC
Glasgow Rangers > Trabzonspor
JOHN LUNDSTRAM
Glasgow Rangers > Trabzonspor
GIANNIS PAPANIKOLAOU
Rakow > Ç. Rizespor
DENIS DRAGUS
Standard Liege > Trabzonspor
ANASTASIOS CHATZIGIOVANIS
Ankaragücü > Eyüpspor
OZAN TUFAN
Hull City > Trabzonspor
MATCHOI DJALO
Paços Ferreira > Başakşehir
GABRIEL PAULISTA
Atletico Madrid > Beşiktaş
ANTHONY NWAKAEME
Al-Fayha > Trabzonspor
ZDRAVKO DIMITROV
Levski Sofia > Bodrumspor
ADAMA TRAORE
Hull City > Amedspor
JOSIP CALUSIC
Backa Topola > Konyaspor
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