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MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI 2024 | Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Haziran ayı faizi için Para Politikaları Kurulu'nun alacağı karar heyecanla bekleniyor. Haziran ayı faiz kararı hakkında ekonomistlerin görüşleri, beklenti anketi ve tahminler merak ediliyor. Peki Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 18:45 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:28
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MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI 2024 | Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Alınacak olan karar ekonomik dengelere de etki etmiş olacak. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak edilirken son gelişmeleri sizler için derledik.

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran 2024 tarihinde toplanacak.

Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB MAYIS AYI FAİZ KARARI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte, tüketim malı ithalatının nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırladığı aktarılan duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu bildirildi.

Duyuruda, Kurul'un, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir."

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