LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2024? | MEB sınav sonuçları hangi saatte açıklanıyor?

Bu yıl 1 milyon 38 binden fazla öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavı, 2 Haziran Pazar günü yapıldı. İstediği liseye gitmek için birbirleriyle yarışan adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. MEBîn takviminde yer alan bilgiye göre 28 Haziran Cuma günü açıklanacak sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise en büyük merak konusu. Peki MEB sınav sonuçları hangi saatte açıklanıyor? İşte detaylar...

2024 LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2024?

2024 LGS sınav sonuçları, 28 Haziran Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarının saat 10.00'dan sonra "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden duyurulması bekleniyor.

MEB SINAV SONUÇLARI HANGİ SAATTE AÇIKLANIYOR?

Geçen sene LGS sonuçlarının, MEB'in takviminde 26 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti. 4 Haziran 2023'te yapılan sınavın sonuçları, duyurulandan 3 gün erken olarak; 23 Haziran'da açıklandı. 3-19 Temmuz arasında tercihlerini yapan adayların yerleştirme sonuçları ise, 26 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçlar saat 10.40 sıralarında MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl baz alındığında bu yıl da LGS tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

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