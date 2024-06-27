KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM 2024 | KPSS giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 | Öğretmen ve öğretmen adayları için her sene düzenlenen KPSS için heyecnalı bekleyiş sürüyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek alan bilgisi sınavına katılacak olan adaylar arama motorlarında 'KPSS giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

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KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 10 gün kala erişime açılması bekleniyor.

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024