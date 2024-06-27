Haberler Haberler KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM 2024 | KPSS giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM 2024 | KPSS giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için adayların bekleyişi sürüyor.Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak olan sınav için arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Toplam 183 bin 252 adayın ter dökeceği sınavdan önce arama motorlarında araştırılan 'KPSS giriş belgesi sorgulama 2024, KPSS giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 22:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM 2024 | KPSS giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 | Öğretmen ve öğretmen adayları için her sene düzenlenen KPSS için heyecnalı bekleyiş sürüyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek alan bilgisi sınavına katılacak olan adaylar arama motorlarında 'KPSS giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 10 gün kala erişime açılması bekleniyor.

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024

  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alanilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024
G.Saray'a transfer müjdesi! Dortmund'un yıldızı...
G.Saray'dan LASK kulübüyle anlaşma!
DİĞER
EURO 2024’te Yer Alan En Değerli Genç Futbolcular! (Güncel Liste) Sıralamaya Türk futbolcular damga vurdu
ABD Dışişleri Bakanlığı canavar anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini uygun gördü
Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!
G.Saray'ın yıldızı için flaş iddia! Messi'nin takım arkadaşı olacak
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥Süper Loto çekildi! (27 Haziran)
KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
🤲 28 Haziran Cuma hutbesi
🌹 EN YENİ CUMA MESAJLARI 2024
Ümraniye su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (27 Haziran)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam hazırlık maçında galip! 12 Dev Adam hazırlık maçında galip! 22:05
Fırtına'nın yeni sezon mesaisi sürüyor! Fırtına'nın yeni sezon mesaisi sürüyor! 21:43
F.Bahçe'de Djiku ve Osayi sevinci! F.Bahçe'de Djiku ve Osayi sevinci! 21:41
Trabzonspor'un yeni transferlerinden taraftara mesaj! Trabzonspor'un yeni transferlerinden taraftara mesaj! 20:51
G.Saray'dan LASK kulübüyle anlaşma! G.Saray'dan LASK kulübüyle anlaşma! 20:34
F.Bahçe Kadın Futbol Takımı'nda 10 ayrılık! F.Bahçe Kadın Futbol Takımı'nda 10 ayrılık! 19:11
Daha Eski
G.Saray'a transfer müjdesi! Dortmund'un yıldızı... G.Saray'a transfer müjdesi! Dortmund'un yıldızı... 18:32
Konyaspor Ufuk Akyol'u kadrosuna kattı! Konyaspor Ufuk Akyol'u kadrosuna kattı! 18:25
Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri! Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri! 18:01
Sevilla'dan G.Saray'a şaşırtan teklif! Marcao... Sevilla'dan G.Saray'a şaşırtan teklif! Marcao... 16:00
G.Saray'ın yıldızı için flaş iddia! Messi'nin takım arkadaşı olacak G.Saray'ın yıldızı için flaş iddia! Messi'nin takım arkadaşı olacak 15:56
Beşiktaş Kelan Martin'i kadrosuna kattı Beşiktaş Kelan Martin'i kadrosuna kattı 15:47