Haberler Haberler TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 07:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

F.Bahçe transferi bitiriyor! İşte bonservis bedeli
Vakıf Katılım
DİĞER
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile belki de hemşehrisiniz! Karizmatik oyuncu Burak Özçivit bakın nereliymiş...
AK Parti'de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan başıboş köpek sorunuyla ilgili talimatı verdi: "Bir an önce neticelendirin"
Bissaka'dan Cimbom'a yanıt!
Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A101 ALDIN ALDIN 27 HAZİRAN | A101 indirimli ürünler kataloğu
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
Deprem mi oldu son dakika 26 Haziran
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var? 07:31
Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? 01:22
EURO 2024 FİNAL TARİHİ EURO 2024 FİNAL TARİHİ 01:00
Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! 00:24
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 00:24
Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri 00:24
Daha Eski
Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! 00:24
F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! 00:24
Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! 00:24
Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi 00:24
Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! 00:24
Fırtına bir transferi daha açıkladı! Fırtına bir transferi daha açıkladı! 00:24