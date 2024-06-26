Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 07:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe transferi bitiriyor! İşte bonservis bedeli
Vakıf Katılım
DİĞER
ÇEKYA TÜRKİYE MİLİ MAÇ İZLE LİNKİ | Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 mi, TRT Spor mu?
AK Parti'de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan başıboş köpek sorunuyla ilgili talimatı verdi: "Bir an önce neticelendirin"
Bissaka'dan Cimbom'a yanıt!
Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A101 ALDIN ALDIN 27 HAZİRAN | A101 indirimli ürünler kataloğu
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
Deprem mi oldu son dakika 26 Haziran
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var? 07:31
Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? 01:22
EURO 2024 FİNAL TARİHİ EURO 2024 FİNAL TARİHİ 01:00
Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! 00:24
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 00:24
Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri 00:24
Daha Eski
Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! 00:24
F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! 00:24
Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! 00:24
Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi 00:24
Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! 00:24
Fırtına bir transferi daha açıkladı! Fırtına bir transferi daha açıkladı! 00:24