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NAMAZ VAKİTLERİ 26 Haziran 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 26 Haziran Çarşamba 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 07:03
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NAMAZ VAKİTLERİ 26 Haziran 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 26 HAZİRAN | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 26 Haziran Çarşamba İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 26 Haziran 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 03.26

Güneşin doğuşu:👉 05.27

Öğle vakti:👉 13.12

İkindi vakti:👉 17.12

Akşam vakti:👉 20.47

Yatsı vakti:👉 22.39

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

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