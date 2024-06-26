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Emeklilere refah payı var mı? | Emekliye Temmuz'da refah payı (seyyanen zam) verilecek mi?

Yılın ilk 6 ayında kaydedilen enflasyon oranına göre mekli maaşı zammı belirleniyor. Yılda iki kez yapılan maaş düzenlemesi dolayısıyla emekliler için bekleyiş başladı. Bir yandan da Emeklilere refah payı var mı? Emekliye Temmuz'da refah payı (seyyanen zam) verilecek mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 18:31 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 18:32
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Emeklilere refah payı var mı? | Emekliye Temmuz'da refah payı (seyyanen zam) verilecek mi?

Emekliye refah payı, emeklilere ek mali destek sağlamak amacıyla zaman zaman uygulanıyor. Temmuz ayının gelişiyle birlikte memura ve emekliye yapılacak olan maaş zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emeklilere refah payı var mı? Emekliye Temmuz'da refah payı (seyyanen zam) verilecek mi? sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

EMEKLİYE TEMMUZ'DA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplarken, refah payı konusunda da açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.

MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Emekli memur zammı henüz belli olmadı. Enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte belirlenen oranın ardından Temmuz ayı zam oranı da belli olacak. Güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU 2024?

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında yeniden yükselişe geçerek 3,18 olan enflasyon, Mayıs ayında 3,37 olarak açıklandı.

Bununla beraber 5 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 22,72 ve Memur Emeklisi için yüzde 17,38 olarak hesaplandı.

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