Haberler Haberler TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 07:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

Türk Telekom
Jose Mourinho'nun hayali Lewandowski!
DİĞER
Son dakika haberi: TFF'den yeni Arda Güler açıklaması! "Montella'ya sorduk, bize..."
Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor | Gabar'da ilk hedef tamam! 2 sahada petrol üretimi 45 bin varile ulaştı
Almanya'dan F.Bahçe iddiası! Stopere Boşnak kule
G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BİM AKTÜEL KATALOG 25 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Namaz vakitleri İstanbul (25 Haziran Salı)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Haziran bugün kimin maçı var? 07:53
Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! 00:34
Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! 00:34
F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı 00:34
Cimbom'dan Arias bombası! Cimbom'dan Arias bombası! 00:34
Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... 00:34
Daha Eski
F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam 00:34
Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? 00:34
F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı 00:33
G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 00:33
Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... 00:33
Osayi için o ülkede sıraya girdiler! Osayi için o ülkede sıraya girdiler! 00:33