Muharrem orucu ne zaman 2024? | Aşure günü orucu ne zaman, kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir? - MUHARREM ORUCU FAZİLETLERİ

AŞURE GÜNÜ ORUCU 2024 | Aşure günü, İslam dininde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının (Hicri takvime göre yeni yılın ilk ayı) onuncu gününde idrak edilir. Aşure adı verilen bir tatlının çeşitli bakliyat, meyve ve yemişler kullanılarak pişirilmesinin ardından hane halkı, akrabalar ve komşulara dağıtılan aşure gününde, yapılan bir diğer ibadet ise oruç tutmaktır. Peki Muharrem orucu ne zaman 2024? | Aşure günü orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? İşte Muharrem orucu faziletleri...

AŞURE GÜNÜ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR DİYANET?

Diyanet'in resmi internnet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2024?

Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü 2024 yılında 16 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Bu kapsamda, yalnızca aşure gününü oruçlu geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Pazartesi gecesi sahur yapmalı ve 16 Temmuz Salı gününü oruçlu geçirerek akşam ezanıyla birlikte iftarını yapmalıdır.

İslam takvimine göre Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu günlerinde tutulur. Aşure ayı, İslam takviminin ilk ayı olan Muharrem ayının en kutsal günlerine denk gelir. Bu ayın dokuzuncu günü, Aşure günü öncesidir ve önemi sebebiyle bazı Müslümanlar tarafından bu gün oruçla geçirilebilir. Ancak, daha yaygın uygulama olarak, Aşure günü olarak bilinen Muharrem ayının onuncu gününde oruç tutulur. Bu, İslam geleneğinde peygamber Hz. Muhammed'in (S.A.V.) de tavsiye ettiği bir gelenektir. Aşure günü orucu, diğer nafile oruçlar gibi farz oruçlardan değil, nafile ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Aşure günü orucu, Müslümanlar arasında sevap kazanmak ve bu kutsal günü manevi yönden önemli kılmak amacıyla tutulur.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilerine göre oruç ve niyet hakkında yer alan ifadeler şöyle;

Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. "Allah'ı niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya" şeklinde niyet edilebilir.

AŞURE GÜNÜ ORUCU SEVABI, FAZİLETLERİ NEDİR?

İbadetlerdeki niyetin samimi olması ve gönülden yapılması önemlidir. Aşure günü orucu tutan kişilerin sevap kazanmaları için bu ibadeti Allah'a karşı samimi bir niyetle yerine getirmeleri gerekir. İşte aşure günü oruç tutmanın faziletleri:

PEYGAMBERİN SÜNNETİNE UYMAK

Aşure gününde oruç tutmak, peygamber Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sünnetine uygun davranışlardan biridir. Bu nedenle aşure gününde oruç tutarak peygamberin sünnetini takip etmek, sevap kazandırır.

GÜNAHLARIN AFFEDİLMESİ

Aşure günü orucu tutmak, geçmiş yıllardaki günahların affedilmesine vesile olabilir. Hadislerde, bu günün orucunun geçmiş bir yıl içindeki günahların affına sebep olduğu belirtilir.

İBADET VE MANEVİYAT

Aşure günü, Muharrem ayının en kutsal günlerinden biri olarak kabul edilir. Bu gün oruç tutarak ibadet etmek, maneviyatın artmasına ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olabilir.

DUALARIN KABULÜ

Aşure gününde yapılan duaların, Allah'ın rahmeti ve lütfuyla kabul edilme ihtimali yüksektir. Bu sebeple aşure gününde oruçlu olarak yapılan dualar, özel bir öneme sahip olabilir.

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

Aşure günü orucu tutmak, kişiyi başkalarına yardım etmeye ve paylaşmaya teşvik eder. Aşure tatlısının pişirilerek komşular, akrabalar ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştirir.

MUSİBETLERE KARŞI KORUNMA

Aşure günü orucu tutan kişilere, o yıl içindeki musibetlerden ve kötülüklerden korunma duası yapılır. Aşure gününün Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulmasıyla ilişkilendirilmesi nedeniyle, bu orucun koruyucu bir etkisi olduğuna inanılır.

NİMETLERE ŞÜKRETMEK

Aşure günü orucu, birçok farklı malzemenin bir araya gelerek pişirildiği aşure tatlısıyla özdeşleştirilir. Bu oruç, kişilere Allah'ın nimetlerine şükretme fırsatı sunar.