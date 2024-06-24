Haberler Haberler SON DAKİKA MANİSA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! 25 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA MANİSA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! 25 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 24 Haziran Pazartesi 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 01:54 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 01:58
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SON DAKİKA MANİSA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! 25 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 25 HAZİRAN | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 25 Haziran Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

25 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. AFAD son dakika açıklamasına göre Manisa'da 4.8 büyüklüğünde bir meydan geldi. Merkez üssü Soma ilçesi olarak belirtilen deprem çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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Son dakika haberleri... AFAD, Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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