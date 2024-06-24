GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 24 HAZİRAN? | Gelinim Mutfakta'nın 1411. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmanın sezon finalinde 3 hafta boyunca ençeyreği kazanan birinci gelin 50, ikinci gelin ise 30 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 24 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 24 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.