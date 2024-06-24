Haberler Haberler Doğum izni uzatıldı mı, kaç gün oldu? - ÇALIŞAN ANNEYE DOĞUM İZNİ SÜRESİ 2024

Doğum izni uzatıldı mı, kaç gün oldu? - ÇALIŞAN ANNEYE DOĞUM İZNİ SÜRESİ 2024

Kadın çalışanlar için belirlenen doğum izni süresinde uzatma yapılacağı ile ilgili kararın netleşip netleşmediği merak ediliyor. Çalışan anne adayları için doğum öncesi başlamak üzere doğum izni süresi ücretsiz ve ücretli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Doğum sonrası ücretsiz izin süresi ise 4 ay olarak uygulanıyordu. Peki, Doğum izni uzatıldı mı, kaç gün oldu? İşte son detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 23:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Doğum izni uzatıldı mı, kaç gün oldu? - ÇALIŞAN ANNEYE DOĞUM İZNİ SÜRESİ 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızının endişe verici bir şekilde kendini yenileme eşiğinin altına düştüğüne dair uyarısı, AK Parti MKYK toplantısında yankı buldu. Yapılan açıklamada doğum izni süresi ile ilgili yeni düzenlemelerin getirilebileceği sinyali verildi. Doğum sonrası ücretsiz izin uzatıldı mı? Doğum izni süresi 2024 ne kadar, kaç gün? sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

DOĞUM İZNİ SÜRESİ UZATILDI MI?

AK Parti'nin son MKYK toplantısında da görüşülen ücretli doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkartılması öneriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya dair ''Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız'' ifadelerini kullandı. Çalışan annelere yönelik düzenlemeleri de içeren destek paketine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a talimat verdiği biliniyor.

Ücretli doğum izni süresinin 4 aydan 1 yıla çıkarılması konusunda atılabilecek adımlara ilişkin Bakan Göktaş strateji ekibine detaylı bir sunum yaptı. AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteği verilmesi gerektiğini ekledi.

Diğer yandan toplantıda ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin kademeli olarak izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de ele alındı. Özellikle 0-3 yaş grubundaki çocukların gelişiminin çok önemli olduğu vurgulanarak sürecin sadece doğum izni ile sınırlı olmayacağının sinyali verildi.

İtalyanlar 90+8'de son 16 biletini kaptı!
İspanya güle oynaya üst turda!
DİĞER
EURO 2024 - B Grubu'nda inanılmaz son! Hırvatistan İtalya karşısında son dakikada yıkıldı...
Tarihi zirve hazırlığı sürüyor! Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket!
G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 HAZİRAN rakamları
MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Haziran)
PTT PERSONEL ALIMI SON DAKİKA 2024
ÖSYM'DEN YKS UYARISI: 28 Haziran'a kadar onaylanması gerekiyor!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takım'ın Çekya maçı hazırlıkları sürüyor! Milli Takım'ın Çekya maçı hazırlıkları sürüyor! 23:11
Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! 22:48
Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! 22:18
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı 21:21
Milli Takımı'nın İstanbul kampı başladı! Milli Takımı'nın İstanbul kampı başladı! 20:37
Bodrumspor Dimitrov ile imzaladı! Bodrumspor Dimitrov ile imzaladı! 20:00
Daha Eski
F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı 19:50
Cimbom'dan Arias bombası! Cimbom'dan Arias bombası! 19:36
Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... 19:29
Fırtına'nın transferleri sağlık kontrolünden geçti! Fırtına'nın transferleri sağlık kontrolünden geçti! 18:11
Kocaelispor'dan sol bek transferi! Kocaelispor'dan sol bek transferi! 17:54
Mourinho ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler Mourinho ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler 17:14