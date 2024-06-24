Doğum izni uzatıldı mı, kaç gün oldu? - ÇALIŞAN ANNEYE DOĞUM İZNİ SÜRESİ 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızının endişe verici bir şekilde kendini yenileme eşiğinin altına düştüğüne dair uyarısı, AK Parti MKYK toplantısında yankı buldu. Yapılan açıklamada doğum izni süresi ile ilgili yeni düzenlemelerin getirilebileceği sinyali verildi. Doğum sonrası ücretsiz izin uzatıldı mı? Doğum izni süresi 2024 ne kadar, kaç gün? sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

DOĞUM İZNİ SÜRESİ UZATILDI MI?

AK Parti'nin son MKYK toplantısında da görüşülen ücretli doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkartılması öneriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya dair ''Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız'' ifadelerini kullandı. Çalışan annelere yönelik düzenlemeleri de içeren destek paketine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a talimat verdiği biliniyor.

Ücretli doğum izni süresinin 4 aydan 1 yıla çıkarılması konusunda atılabilecek adımlara ilişkin Bakan Göktaş strateji ekibine detaylı bir sunum yaptı. AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteği verilmesi gerektiğini ekledi.

Diğer yandan toplantıda ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin kademeli olarak izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de ele alındı. Özellikle 0-3 yaş grubundaki çocukların gelişiminin çok önemli olduğu vurgulanarak sürecin sadece doğum izni ile sınırlı olmayacağının sinyali verildi.