BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA 2024 | Bedelli askerlik Temmuz ücreti ne kadar, kaç TL?

Bedelli askerlik ücreti her yıl enflasyon farkına göre yılda iki kez olmak kaydıyla güncelleniyor. Bedelli askerlik yapacak olanlar Bedelli askerlik Temmuz ücreti ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 2024 memur zammının belli olmasıyla bedelli askerlik zam oranı da kesinleşecek. MSB ise konuyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Detayları sizler için derledik.

BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ 2024 ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatarak, mevcut bedel tutarı üzerinden müracaat etmek isteyenlerin 28 Haziran'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.

⚠️Bedelli Askerlik Başvurusu Yapacakların Dikkatine👇#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/woPd0DcIEY

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2024

Önümüzdeki günlerde bedelli askerlik ücretinin netleşmesiyle birlikte güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2024 bedelli askerlik ücreti yapılan açıklamada şu şekilde duyurulmuştu:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır."

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.