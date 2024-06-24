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2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI | MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen öğretmen atamaları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aynı kurumda 12 yılını dolduran öğretmenler için rotasyon yönetmeliği detayları netleşiyor. MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilirken 2024 öğretmen atamaları son dakika gelişmeleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 01:02 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 01:02
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2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI | MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

MEB öğretmenlere rotasyon yönetmeliği detayları gelmeye başladı. Yeni düzenleme ile birlikte, aynı eğitim kurumunda 12 yılını dolduran öğretmenlerin başka okula tayin istemesi zorunlu olacak. Peki öğretmenlere zorunlu rotasyon (yer değişikliği) ne zaman? MEB son dakika gelişmeler haberimizde...

ÖĞRETMENLERE ROTASYON NE ZAMAN?

Aylardır beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi nihayet meclise sunuluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, düzenleme meclise gelmeden önce AK Partili vekillere açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin'in açıklamalarında en dikkat çeken madde, ÖMK'daki rotasyon düzenlemesi oldu. Geçtiğimiz senelerde gündeme gelen ancak uygulanamayan rotasyon, bu sefer hayata geçirilecek.

ZORUNLU ROTASYON

Yeni düzenleme ile birlikte, aynı eğitim kurumunda 12 yılını dolduran öğretmenlerin başka okula tayin istemesi zorunlu olacak. Bu süreç öncesinde okullarda ciddi bir norm planlaması yapılacak ve 12 yılını dolduran öğretmenlere zorunlu rotasyon öncesinde isteğe bağlı atama yapmaları istenecek. Bu düzenleme, öğretmenlerin farklı okullarda deneyim kazanmalarını ve eğitim kalitesinin artmasını hedefliyor.

MEB takvimine göre Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru kılavuzu ise henüz yayınlanmadı. Temmuz ayında başvuru sürecinin başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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