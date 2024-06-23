Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024'ün yıldızı G.Saray'a!
G.Saray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’den Portekiz maçı sonrası tarihi çağrı! Türk halkından bir ricam var dedi ve…
Anız yakma, yaktırma! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan çiftçiye 'yangın' uyarısı: Hasatta sigara içme, tarlada çay demleme
F.Bahçe'den Depay bombası!
Cimbom'a Hojbjerg için tek engel!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
23 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
NAMAZ VAKİTLERİ 23 HAZİRAN 2024 🤲
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
23 Haziran bugün kimin maçı var? 23 Haziran bugün kimin maçı var? 07:29
Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... 01:26
Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu 01:26
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız 01:26
G.Saray'ın yeni yıldızı ManU'dan! Bonservisi 15 milyon euro G.Saray'ın yeni yıldızı ManU'dan! Bonservisi 15 milyon euro 01:26
Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif 01:25
Daha Eski
F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi 01:25
Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü 01:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:25
Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! 01:25
F.Bahçe'den Samardzic sürprizi! F.Bahçe'den Samardzic sürprizi! 01:25
Beşiktaş'a Hollandalı duvar! Beşiktaş'a Hollandalı duvar! 01:25