Haberler Haberler TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

G.Saray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek
ManU'nun 2 yıldızı Fener'e! İşte önerilen rakam
DİĞER
Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ıydı! Ünal Gürel'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...
Anız yakma, yaktırma! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan çiftçiye 'yangın' uyarısı: Hasatta sigara içme, tarlada çay demleme
F.Bahçe'den Depay bombası!
Cimbom'a Hojbjerg için tek engel!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
23 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
NAMAZ VAKİTLERİ 23 HAZİRAN 2024 🤲
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
23 Haziran bugün kimin maçı var? 23 Haziran bugün kimin maçı var? 07:29
Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... 01:26
Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu 01:26
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız 01:26
G.Saray'ın yeni yıldızı ManU'dan! Bonservisi 15 milyon euro G.Saray'ın yeni yıldızı ManU'dan! Bonservisi 15 milyon euro 01:26
Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif 01:25
Daha Eski
F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi 01:25
Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü 01:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:25
Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! 01:25
F.Bahçe'den Samardzic sürprizi! F.Bahçe'den Samardzic sürprizi! 01:25
Beşiktaş'a Hollandalı duvar! Beşiktaş'a Hollandalı duvar! 01:25