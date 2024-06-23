Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, ayın kaçında? | 663. Kırkpınar yağlı güreşleri 2024 tarihi

662 yıldır geleneğin sürdürüldüğü Kırkpınar Yağlı güreşlerinin bu yıl 663.'sü düzenlenecek. Edirne Belediye Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleştirilen güreşler her yıl soluksuz bir şekilde takip ediliyor. Bu yıl başpehlivan unvanını kazanacak olan isim şimdiden merak edilirken 663. Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, ayın kaçında? Güncel bilgileri sizler için derledik.

EDİRNE KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2024 NE ZAMAN?

Bu yıl 663.'sü gerçekleştirilecek olan geleneksel Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 1–7 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise 5-6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2024 yılında uygulanacak yeni sistemle ilgili olarak, "Her pehlivanın en büyük hayali, en büyük hedefi Kırkpınar'da güreşmek, dualı çayırda mücadele etmek. Ancak 663. Kırkpınar itibariyle her zembilini kapan Kırkpınar'da güreşemeyecek. Bu yıl başlanan yağlı güreş liginde 13 boyda en iyi puanı alan 64 pehlivan, başpehlivanlık güreşlerinde ise 32 pehlivan katılabilecek. Önümüzdeki yıl 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde toplamda 864 pehlivan 14 boyda dualı çayıra çıkıp, güreşecek. İşte bu değişim güreşin seyir zevkini daha da artıracak. Özlenen kıran kırana güreşler, dualı çayırda yeniden bizlerle buluşacak" demişti.

Daha nitelikli, kaliteli, seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın kıran kırana bir Kırkpınar izlemek isteyen herkesi 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet eden Gürkan, "Bizler, 1 Temmuz–7 Temmuz 2024 tarihleri arasında şehir içi ve şehir dışında birçok misafire ev sahipliği yapmaya hazırlanırken sizler de o tarihlerde rotanızı Edirne olarak belirleyin. 663. Kırkpınar'a, bu tarihi anlara tanıklık etmek isteyen herkesi Edirne'mize bekliyoruz" diye konuştu.

Bu yılki festivale, dünyanın dört bir yanından güreşseverlerin katılım göstermesi bekleniyor. Edirne Belediyesi, festivale katılacak misafirler için çeşitli etkinlikler ve sürprizler hazırlayarak, geleneksel Kırkpınar coşkusunu en üst seviyede yaşatmayı hedefliyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor. Son yedi yılda başpehlivanlık final güreşi yapmaya hak kazanan 14 pehlivandan 11'i Antalya'dan geldi.