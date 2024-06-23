Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 HAZİRAN rakamları

23 Haziran 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 72,4 olarak ölçüldü. İşte 23 Haziran Pazar 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 09:57 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 09:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 Haziran | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 27,02 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 83,72 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 23 Haziran Pazar günü yüzde 72,4 olarak ölçüldü.

💦23 Haziran 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

23 Haziran Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 72,4 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 23 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %83,72

🚿 Darlık Barajı: %71,66

🚿 Elmalı Barajı: %73,23

🚿 Terkos Barajı: %83,02

🚿 Alibey Barajı: %43,18

🚿 Büyükçekmece Barajı: %67,39

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,22

🚿 Istrancalar Barajı: %27,02

🚿 Kazandere Barajı: %58,8

🚿 Pabuçdere Barajı: %58,81

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu
Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı
DİĞER
Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan olay Montella - Arda Güler yorumu! "Oyuncak olmuşlar! Hamit Altıntop büyük ihtimalle..."
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...
ManU'nun 2 yıldızı Fener'e! İşte önerilen rakam
EURO 2024'ün yıldızı G.Saray'a!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
23 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
NAMAZ VAKİTLERİ 23 HAZİRAN 2024 🤲
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? 09:38
İsviçre - Almanya maçı hangi kanalda? İsviçre - Almanya maçı hangi kanalda? 09:16
23 Haziran bugün kimin maçı var? 23 Haziran bugün kimin maçı var? 07:29
Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... 01:26
Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu 01:26
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız 01:26
Daha Eski
G.Saray'ın yeni yıldızı ManU'dan! Bonservisi 15 milyon euro G.Saray'ın yeni yıldızı ManU'dan! Bonservisi 15 milyon euro 01:26
Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif 01:25
F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi 01:25
Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü 01:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:25
Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! 01:25