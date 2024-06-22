Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA📌 | 22 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA📌 | 22 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 22 Haziran Cumartesi 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 06:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA📌 | 22 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 22 HAZİRAN | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 22 Haziran Cumartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

22 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

Türk Telekom
'Bizim Çocuklar' liderlik aşkına! İşte Portekiz maçı 11'i
DİĞER
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Portekiz maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Alkollüydü kendisine ve ailesine küfürler savurdu
Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Görüşmeler başladı
F.Bahçe'ye Ferdi için dev teklif!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın FULL HD izle - TRT1 EURO 2024 canlı izle
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Ferdi için dev teklif! F.Bahçe'ye Ferdi için dev teklif! 00:56
Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! 00:37
Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! 00:33
Halterde madalya yağdı Halterde madalya yağdı 00:21
Genç Sultanlar finalde Genç Sultanlar finalde 00:20
Transferde bomba iddia! Dünya devi Hakan'ı istiyor Transferde bomba iddia! Dünya devi Hakan'ı istiyor 23:04
Daha Eski
Oosterwolde'den G.Saray iddialarına olay yanıt! Oosterwolde'den G.Saray iddialarına olay yanıt! 23:03
Filenin Sultanları veda etti Filenin Sultanları veda etti 23:03
G.Saray'dan Emre Can'a yakın takip! G.Saray'dan Emre Can'a yakın takip! 23:03
Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı! Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı! 23:03
Levent Mercan F.Bahçe'de! İşte sözleşme şartları Levent Mercan F.Bahçe'de! İşte sözleşme şartları 23:03
F.Bahçe Mert Hakan'la nikah tazeledi! F.Bahçe Mert Hakan'la nikah tazeledi! 23:03