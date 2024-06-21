Haberler Haberler TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 08:20
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TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

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İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

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