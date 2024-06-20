Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 HAZİRAN rakamları

20 Haziran 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 73,43 olarak ölçüldü. İşte 20 Haziran Perşembe 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 00:08 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 09:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 Haziran | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 25,17 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 86,49 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 20 Haziran Perşembe günü yüzde 73,43 olarak ölçüldü.

💦20 Haziran 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

20 Haziran Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 73,43 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %85,7

🚿 Darlık Barajı: %72,46

🚿 Elmalı Barajı: %74,79

🚿 Terkos Barajı: %83,95

🚿 Alibey Barajı: %44,45

🚿 Büyükçekmece Barajı: %68,86

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,51

🚿 Istrancalar Barajı: %25,15

🚿 Kazandere Barajı: %62,22

🚿 Pabuçdere Barajı: %61,6

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Djiku vatandaşını F.Bahçe'ye getiriyor!
Milli yıldız için transfer kapışması!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan Szymanski kararı! İngilizler transferi duyurdu...
Başkan Erdoğan'dan Temmuz'da yoğun diplomasi: Önce Putin sonra Biden! Görüşme tarihleri belli oldu
Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak...
Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gezegenler fısıldıyor👂 20 Haziran günlük burç yorumları
BİM AKTÜEL KATALOG 21 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Deprem mi oldu son dakika 20 Haziran
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya - İtalya maçı saat kaçta? İspanya - İtalya maçı saat kaçta? 10:06
Polonya - Avusturya maçı ne zaman? Polonya - Avusturya maçı ne zaman? 09:56
Djiku vatandaşını F.Bahçe'ye getiriyor! Djiku vatandaşını F.Bahçe'ye getiriyor! 09:50
Hollanda - Fransa maçı ne zaman? Hollanda - Fransa maçı ne zaman? 09:49
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! Batshuayi'nin rövanşı geliyor F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! Batshuayi'nin rövanşı geliyor 09:42
Slovakya - Ukrayna maçı ne zaman? Slovakya - Ukrayna maçı ne zaman? 09:31
Daha Eski
Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak... Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak... 09:04
Arjantin - Türkiye voleybol maçı detayları! Arjantin - Türkiye voleybol maçı detayları! 09:01
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Haziran bugün kimin maçı var? 07:59
Batshuayi Galatasaray'da! Batshuayi Galatasaray'da! 00:00
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... 00:00
G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! 00:00