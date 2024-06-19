Haberler Haberler YAYIN AKIŞI 20 HAZİRAN 2024 | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı - Bugün TV'de ne var?

YAYIN AKIŞI 20 HAZİRAN 2024 | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı - Bugün TV'de ne var?

20 Haziran TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 00:36 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 00:36
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YAYIN AKIŞI 20 HAZİRAN 2024 | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı - Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 20 Haziran TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (20 HAZİRAN)

  • 07.25 - Kara Tahta
  • 10.30 - Hugo
  • 13.15 - Seksenler
  • 16.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Sırbistan"
  • 18.00 - Ana Haber
  • 19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Danimarka-İngiltere"
  • 22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-İtalya"

ATV YAYIN AKIŞI (20 HAZİRAN)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Akıncı Çizgi Dizi
  • 11.00 - Yok Artık 2
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Mutfak Bahane
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Alan

KANAL D YAYIN AKIŞI (20 HAZİRAN)

  • 07:00 - Afili Aşk
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yalan
  • 13:00 - Gırgıriye'de Şenlik Var
  • 15:45 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Aşk-ı Memnu

SHOW TV YAYIN AKIŞI (20 HAZİRAN)

  • 08:15 - Arım Balım Peteğim
  • 10:15 - İbo ile Güllüşah
  • 12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI (20 HAZİRAN)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Güzel Köylü
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Bana Masal Anlatma

TV8 YAYIN AKIŞI (20 HAZİRAN)

  • 08:15 - Doğduğun Ev Kaderindir
  • 10:00 - MasterChef Türkiye
  • 13:00 - Batılı Adam
  • 15.30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

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