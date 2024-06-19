ORTAÖĞRETİM KPSS TARİHİ 2024 | Lise KPSS ne zaman, ayın kaçında? | ÖSYM KPSS sınav takvimi

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN 2024? | Milyonlarca adayın merakla beklediği Ortaöğretim KPSS için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan KPSS'ye devlet memuru olmak isteyenler girecek. Lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS ise bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek. Peki, Ortaöğretim KPSS ne zaman 2024? Lise KPSS sınav tarihi hangi ay? Detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretim KPSS bu yıl 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre tüm alanlarda KPSS tarihleri ise şu şekilde: