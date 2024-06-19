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ORTAÖĞRETİM KPSS TARİHİ 2024 | Lise KPSS ne zaman, ayın kaçında? | ÖSYM KPSS sınav takvimi

Lise mezunları için gerçekleştirilen ortaöğretim KPSS için geri sayım başladı. Lise KPSS olarak bilinen sınav ÖSYM sınav takvimine uygun şekilde yapılacak. 2024 KPSS tarihleri geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Peki, Lise KPSS ne zaman, ayın kaçında? Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 22:21 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 22:21
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ORTAÖĞRETİM KPSS TARİHİ 2024 | Lise KPSS ne zaman, ayın kaçında? | ÖSYM KPSS sınav takvimi

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN 2024? | Milyonlarca adayın merakla beklediği Ortaöğretim KPSS için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan KPSS'ye devlet memuru olmak isteyenler girecek. Lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS ise bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek. Peki, Ortaöğretim KPSS ne zaman 2024? Lise KPSS sınav tarihi hangi ay? Detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretim KPSS bu yıl 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre tüm alanlarda KPSS tarihleri ise şu şekilde:

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024
  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alanilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024
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