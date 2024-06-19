ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI 2024 | Seminer yerleri belli oldu mu? | Öğretmen seminerleri ne zaman, nerede yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI 2024 | Bayram tatilinin bitişine az bir zaman kala öğremen seminerleri ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. Yaz tatili döneminde mesleki gelişime yönelik seminerlere girecek olan öğretmenler 'Seminer yerleri belli oldu mu? | Öğretmen seminerleri ne zaman, nerede yapılacak?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. Bilinmesi gereken tüm güncel bilgileri sizler için derledik.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma karne dağıtımıyla tamamlanırken Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar başladı. Bu bağlamda 20-21 Haziran ile 24-28 Haziran haftası öğretmenler için mesleki çalışma dönemi olarak belirlenerek öğretmenler için 7 günlük mesleki çalışma programı hazırlandı. Okulların kapanmasının hemen ardından Kurban Bayramı başladığından il dışına çıkan öğretmenler için de kolaylık sağlandı.

ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Öğretmen seminer yerleri için "veri.meb.gov.tr" adresinden başvuruda bulunmaları yeterli olacak. MEB öğretmen seminerleri yüz yüze düzenlenecek. Öğretmen seminer yerleri meb.gov.tr adresinden Bakanlık tarafından duyurulacak.

Öğretmenlerin bu yılki mesleki çalışma programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesine ayrıldı.

Tüm öğretmenler 7 günlük programın ilk 3 gününde, "Programın Ortak Metni" bölümünü inceleyecek. Diğer 3 günde ise alanında program değişikliği olan öğretmenler, kendi alanlarına ilişkin oluşturulan yeni programı zümre olarak tetkik edecek. Alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ise 3 günlük sürede Bakanlıkça okul türüne özel hazırlanarak kendilerine gönderilen program doğrultusunda mesleki çalışmalarını yürütecek. Öğretmenler, son gün ise kurul (komisyon) çalışmalarına katılacak.