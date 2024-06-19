BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 Haziran | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 25,17 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 86,49 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 20 Haziran Perşembe günü yüzde 73,8 olarak ölçüldü.

💦20 Haziran 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

20 Haziran Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 73,8 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %85,7

🚿 Darlık Barajı: %72,46

🚿 Elmalı Barajı: %74,79

🚿 Terkos Barajı: %83,95

🚿 Alibey Barajı: %44,45

🚿 Büyükçekmece Barajı: %68,86

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,51

🚿 Istrancalar Barajı: %25,15

🚿 Kazandere Barajı: %62,22

🚿 Pabuçdere Barajı: %61,6

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.