Haberler Haberler AŞURE AYI 2024 | Aşure ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? - Aşure günü ayın kaçında?

AŞURE AYI 2024 | Aşure ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? - Aşure günü ayın kaçında?

Hicri takvimde yılın son ayı olan Zilhicce'nin sonuna gelindi. Yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı için ie araştırmalar hız kazandı. Muharrem ayı içerisinde aşure günü vatandaşlar tarafındna ilgiyle karşılanıyor. Bu yıl aşure ayının hangi tarihlere denk geldiğini merak edenler 'Aşure ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Aşure günü ayın kaçında?' sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 18:19 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 18:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AŞURE AYI 2024 | Aşure ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? - Aşure günü ayın kaçında?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024? | Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayında eda edilen aşure gününe sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimizin 'Allah'ın ay dediği, iyilik, bereket ve bolluğun simgesi Muharrem ayının gelişiyle aşure günü, tarihi merak edilirken arama motorlarında araştırılan 'Aşure ayı ne zaman, hangi gün 2024? Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

AŞURE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek. Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü, bu yıl 17 Temmuz 2024 Çarşamba gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu.

"Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

Düelloda kazanan yok!
Türk Telekom
DİĞER
Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu açıklandı! Listeye Türkiye'den isimler damga vurdu…
Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve 'Tarihi Alan' açılacak
G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha!
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI 2024
A101 ALDIN ALDIN 20 HAZİRAN | A101 indirimli ürünler kataloğu
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 HAZİRAN rakamları
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
Ay Yay burcuna geçiyor: Maceralara hazır olun
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim Bardakcı'dan Arda ve Samet sözleri! Abdülkerim Bardakcı'dan Arda ve Samet sözleri! 16:50
G.Saray'da ayrılık krizi! G.Saray'da ayrılık krizi! 16:17
G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! 16:02
Başakşehir'in rakibi belli oldu! Başakşehir'in rakibi belli oldu! 15:36
G.Saray transferi açıkladı G.Saray transferi açıkladı 15:00
Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı 14:46
Daha Eski
Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam 14:31
Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu 14:29
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? 14:29
Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? 14:18
Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! 13:56
F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... 13:41