Bayramın 2. günü kurban kesilir mi? Diyanet yanıtladı: Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir?

BAYRAMIN 2. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ? | Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getiriyor. Bayram sabahı kılınan bayram namazının ardından kurban kesme işlemleri başlarken özellikle kalabalık illerde, kurban kesim yerlerinde doluluk sebebiyle vatandaşlar, ilk gün yer bulamayabiliyor. Peki bayramın 2. günü kurban kesilir mi? Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir?

BAYRAMIN KAÇINCI GÜNÜNE KADAR KURBAN KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436). Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).

KURBAN ETİ KAÇ SAAT DİNLENDİRİLMELİ?

Dinlemeyen etler, daha sonra çözüldüğünde sert ve yemesi zor hale gelir. Bu nedenle kurban eti, en az 6 saat dinlendirilse de aslında en sağlıklısı 24 saat yani 1 gün dinlendirilmesidir. Kesildikten birkaç saat içinde yenilmemesi gerekir.

Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip, etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye düşürmek önemlidir.

Lokum kıvamında et pişirmenin püf noktalarından biri budur.

Etin ısısının düşmesi için üstü kapatılmadan bekletilmelidir fakat bu sürede, etin böcek ve sineklerden korunmasına da dikkat edilmelidir.

Kurban eti buzdolabının normal kısmında en fazla 5-6 gün saklanabilirken, daha uzun saklamak için mutlaka dondurucu kısmı kullanılmalıdır.

Birkaç gün içerisinde dondurucuya konulmayan ve tüketilmeyen etler, kokmaya ve yeşillenmeye başlar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda etin bozulan kısımları kesilerek atılmalı ve tüketilmemelidir. Diğer et türlerine göre daha çabuk bozulan kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir.

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Kurban eti, steril ortamda kesilmelidir.

Kesilen etlerin yıkanması ise sakıncalı bir durumdur çünkü etin ıslak kalması, bakterilerin kısa sürede çoğalmasına neden olur ve bu kötü sonuçlar doğurur, saklanacak kurban etinin kısa sürede bozulmasına neden olur.

Bu yüzden eti yıkamak yerine yüksek ısıda pişirerek tüketebilir; eğer yıkamakta ısrarcıysanız yıkadıktan sonra hemen pişirip tüketmelisiniz.

KURBAN ETİ NE ZAMAN DOLABA KONUR?

Kırmızı et sindirimi en zor olan yiyeceklerden biridir ve kesimden sonra birkaç saat içerisinde et yemek hazımsızlık, şişkinlik başta olmak üzere mide problemlerine yol açmaktadır. Bu nedenle, kurban etini kesildiği gün pişirmek yerine buzdolabında bir gün dinlendirilmelidir.

Et dinledirildikten sonra tüketim şekline uygun paketlenerek derin dondurucuya konulabilir.

Et, uygun koşulların sağlanmasının ardından buzdolabında 6 ay bekletilebilir. Bu nedenle, her kullanımında tüketilecek kadarının çıkarılması önerilir.

Çözülen etin tekrar dondurulması ise sağlık açısından oldukça zararlıdır ve zehirlenmelere yol açabilir. Pişirmeden önce etin oda sıcaklığına getirilmesi etin daha yumuşak olmasını sağlamaktadır.