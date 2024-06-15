Haberler Haberler TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

Mane F.Bahçe'ye çok yakın!
Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor
DİĞER
Herkes Kenan Işık sandı ama... 9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın kardeşini sokakta görenler o sanıyor! Bakan dönüp bir daha baktı!
10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...
Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı
Dzeko F.Bahçelileri şaşkına çevirdi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A spor CANLI izle ŞİFRESİZ 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Sancho ile kükreyecek Galatasaray Sancho ile kükreyecek 00:53
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Mourinho... F.Bahçe'den transfer operasyonu! Mourinho... 00:33
Trabzonspor transferi açıkladı! Trabzonspor transferi açıkladı! 00:21
Yıldız isim F.Bahçe'ye geri döndü Yıldız isim F.Bahçe'ye geri döndü 00:21
Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam 00:21
Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor 00:21
Daha Eski
Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! 00:21
A. Madrid'den F.Bahçe'ye transfer cevabı! Çağlar... A. Madrid'den F.Bahçe'ye transfer cevabı! Çağlar... 00:21
G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor 00:21
F.Bahçe'den Silva bombası! F.Bahçe'den Silva bombası! 00:21
Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! 00:21
F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! 00:21