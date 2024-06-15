Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA📌 | 15 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA📌 | 15 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 15 Haziran Cumartesi 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 07:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA📌 | 15 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 15 HAZİRAN | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 15 Haziran Cumartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

15 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.06.14 16:53:13 2.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.06.14 13:05:56 3.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.06.14 11:02:13 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Mourinho...
DİĞER
"Keloğlan keleş oğlan" İşte Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri Keloğlan’ın yıldızı Rüştü Asyalı son hali...
10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...
Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı
Dzeko F.Bahçelileri şaşkına çevirdi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Sancho ile kükreyecek Galatasaray Sancho ile kükreyecek 00:53
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Mourinho... F.Bahçe'den transfer operasyonu! Mourinho... 00:33
Trabzonspor transferi açıkladı! Trabzonspor transferi açıkladı! 00:21
Yıldız isim F.Bahçe'ye geri döndü Yıldız isim F.Bahçe'ye geri döndü 00:21
Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam 00:21
Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor 00:21
Daha Eski
Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! 00:21
A. Madrid'den F.Bahçe'ye transfer cevabı! Çağlar... A. Madrid'den F.Bahçe'ye transfer cevabı! Çağlar... 00:21
G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor 00:21
F.Bahçe'den Silva bombası! F.Bahçe'den Silva bombası! 00:21
Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! 00:21
F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! 00:21